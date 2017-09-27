工友疑陷“爱情陷阱” 赔了夫人又破财 国内新闻

（吉隆坡27日讯）53岁拉线工友疑陷入“爱情陷阱”，遭一对男女爱情老千指与女老千在前世是情侣，今生才有缘在一起，令他意乱情迷，不但为后者提供11万2000令吉各种费用，妻子得知后与自己离婚！

这名曹姓求助者来自蕉赖地区，他周三在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐的记者会说，他于去年通过脸书，认识一名四十多岁罗姓女郎，双方更出来吃饭。

他指这名女郎已婚，来自砂拉越州，但是在马六甲州居住。去年8月，他曾与后者的丈夫见面，被告知他与罗姓女郎前世在一起，因此今生才能重续前缘，双方随后更在神明前发誓。

去年10月，这名女郎透露自己是黑帮成员，为了要脱离黑帮，需要2万7000令吉“退党费”，受害者分两次缴付这笔“退党费。”

一个月后，她表示要在甲州购置屋业，求助者于是为她缴付4万令吉首期，但有关屋业并无求助者的名字。

求助者的妻子于3月得知他与这名女郎的关系后，马上离婚，但求助者仍陷入陷阱而不自知。

今年4月，女郎指自己患有心脏病，需要打针5次，一次3000令吉，求助者因此缴付这笔共1万5000令吉的费用。

过后，她又指需接受手术，花费4万令吉，但求助者只缴付两万令吉。

求助者表示，今年7至9月，他共为女郎缴付1万令吉，作为日常开销，以及为后者缴还债务给阿窿。

求助者自与前妻离婚后，仍住在一起，但他仍缴付5万5000令吉作为前妻的赡养费，罗姓女郎得知后不满，指求助者不应给这笔钱，而是交给她。

当求助者不同意后，女郎与丈夫开始对他作性命威胁，包括会自杀、对求助者前妻不利等。

求助者随后与女郎分开后，就受到电话威胁，包括一名自称是女郎大哥的黑帮成员，发简讯威胁他，求助者表示不曾见过这名大哥，怀疑是女郎自导自演，，而于上周四（21日）在班登英达警局报警。

张天赐说，他今年已接获3宗类似投报，很多求助者与对方在一起后，才发现对方已婚，并以类似方式进行敲诈，他呼吁公众警惕。