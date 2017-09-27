斯里霹雳园住户呼吁 市厅，别急拆停车棚 北马新闻

（槟城27日讯）槟岛市政厅，请你动手晚一点！

槟岛市政厅执法组员于昨天上午，拆除大路后斯里霹雳园公寓10多个被指不合格，或没向市政厅申请建起的停车场遮棚。据了解，执法组人员的行动还会陆续有来，将全数拆除整个公寓范围内所有停车场遮棚，受影响的停车位估计有360多个。

今日上午，斯里霹雳园住户们通过国民团结党的协助与安排下，召开记者会，要求槟岛市政厅暂缓拆除公寓停车场遮棚，好让他们把发展商请出来，与槟岛市政厅协商，依照有关当局规定的停车场建造准则重新申请及做出改善。

曾向发展商购遮棚停车位

国民团结党副主席林武灿律师说，大路后斯里霹雳园公寓的住户，很多都是中低收入人家。他们在2000年入伙期间，以5000令吉价格，各别向发展商购置设有遮棚的停车位。

他说，在这个事件上，市政厅虽然依法行事，拆除不合规格的停车场遮棚，法律不外乎人情，也须顾及中低下住户们所蒙受的困境。

“我吁请槟岛市政厅听取民声，暂缓拆除停车场遮棚行动；国民团结党将从中协助，把发展商请出来，以了解当初住户们依照买卖合约，向发展商购置附带遮棚的停车位，是否获得有关当局批准，谁该负起责任亡羊补牢。”

斯里霹雳园的一些住户，在记者会上也出示了他们当初向发展商购置附有遮棚停车位的购屋合约书。他们表示，他们皆于2000年入伙期间，分别以5000至7500令吉不等价格，向发展商购置附有遮棚的停车位。如今停车位遮棚被拆除，发展商必须站出来说清楚及负起责任，别让住户成为无辜的代罪羔羊。

大路后斯里霹雳园，设有3座公寓式的建筑，其中2座公寓楼高17层至20层。另一座4层楼高的建筑为停车场，底层设有8间店户。出席记者会的国民团结党成员有：副主席孙志明、总秘书纪莲忆、妇女组事务局主任郑荇镅律师、青年团秘书翁俊杰及福利主任吴启铭等。

尤端祥：违法盖建才拆除

槟岛市政厅秘书尤端祥证实，大路后斯理霹雳园公寓停车场遮棚违法盖建，市政厅执法组才会前往拆除。

他说，槟岛市政厅拆除任何一个非法建筑，都不会贸然采取行动，也会依照执法程序，预先通知及提醒有关业主或公寓管理层。

尤端祥表示，他没有权利阻止市政厅执法组拆除非法建筑行动，不过他会向有关当局反映受影响住户的困境和心声。

【新闻背景】

夫妇投诉遮棚水声扰睡眠

2017年9月中旬，大路后斯里霹雳园第60栋二楼住户，郑亚新与林碧凤夫妇向槟州马华公共服务及投诉局申诉，因冷气机的水滴在露天停车棚上发出声响，以致公寓一楼的住户，在过去数年的每晚都在水滴声中难以入眠，而在安装全新遮棚后，却引发垃圾卫生问题，促请市政厅解决问题。

投诉人表示，虽然他们已多次向相关单位投诉，但却一直没有下文。该区州议员罗兴强建议，郑氏夫妇的问题，他们应该与公寓管理层交涉。有关报道引起关注，槟岛市政厅之后依法拆除停车场遮棚。