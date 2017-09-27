建惠园大士爷派财 善信标大彩赢11万 北马新闻

报道/摄影：黄馨柔

（大山脚27日讯）1000令吉标得100张彩票，5名善信获得大士爷眷顾，一张开中三奖，赢得总彩金11万令吉！

建惠园盂兰胜会大士爷派财，该会日前在中元宴上招标编号从 7133000 开始至 7133099 的彩票，其中一张 7133006 开正本月24日（周日）大彩三奖。

该会于本月10日举行庆赞中元晚宴，筵开35席，其中5名善信在宴上合资标下100张编号从 7133000 至 7133099 的彩票，除了凭 7133006 赢走10万令吉，他们所购买的100张“7133”开头的彩票，因对中三奖前4个号码“7133”，每张皆获得100令吉快乐奖，100张即1万令吉，他们总共赢取11万令吉奖金。

建惠园拿督公庙暨盂兰胜会主席黄贞顺接受本报询问时说，理事会向甘榜峇鲁巴刹一名彩票代理购买300张彩票，其中100张（7133000至7133099）充作当晚的竞标福品，另200张（4458600至4458699、5340300至5340399）则在宴上散卖。

他说，当晚标下100张 7133000至7133099 彩票的5名善信，是以1000令吉得标。

他指出，这批善信10多年来给予该会及庙宇发展大力支持，也时常在该会举办的活动上竞标福品。

他说，该会一般会将竞标活动得到的款项充作盂兰胜会活动基金，因此这批善信也捐献了不少经费给该会，如今好心有好报，受到大士爷眷顾。

他说，该会庆赞中元30多年来，今年首次有人中奖，大会每年都会购买300张彩票，并且将彩票号码一一记录在案，该会近日翻查记录，才得知中奖，而得标者也有告知他们这项好消息。

他说，建惠园拿督公庙由他与现任总务詹瑞涌及财政吴长锟发起，该庙在2000年接管盂兰胜会，主要拜祭的神明有大士爷及拿督公。