“槟一票一席都不能少！” 林冠英吁党员为大选准备 北马新闻

（大山脚27日讯）“槟州一票都不能少，一席都不能少！”

槟州首席部长兼民主行动党秘书长林冠英呼吁该党资深党员，火力全开为来届大选做好准备，为继续执政槟州、入主布城目标努力奋斗，确保民选政府得以为民继续伸张。他周二晚在该党大山脚元老聚餐会上致词时，这么表示。

林冠英说，该党元老应称为资深党员，因为在他眼中，元老级党员一点也不老，与其父亲林吉祥一样，为了实现更美好、更公平的马来西亚还在拼，就更不能老，要永远年轻。

林冠英表示，希望联盟在2008年大选后执政槟州至今，虽不敢说做得到是十全十美，但却比前朝政府做的好，尤其在刚接任州政府之时，面对敌对党“看你怎么做”的质疑与轻视，以行动“做给你看”，包括在执政半年内成功设立双语路牌等。

敦马访古晋 大雨仍有8000人出席

林冠英说，该党在大马政坛已有51年历史，可说是我国最好的反对党，惟他坚信，经过执政槟州的经验，希联将来不仅能继续执政槟州，也能执政中央，认为这在来届大选中并非是白日梦，而是最有机会的一次，并以土著团结党名誉主席敦马哈迪日前到访古晋，即便天下大雨仍有8000人出席的情况，显示了人民要求改变、换政府的迹象，而希联有雪州及槟州为执政例子，执政中央指日可待。

该党大山脚区国会议员沈志强、峇眼惹玛区州议员林峰成、巴当拉浪区州议员章瑛也有致词，出席者尚有威省市议员陈宗兴及胡智胜等。