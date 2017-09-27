令吉兑美元跌至4.2200

（吉隆坡27日讯）由于美元在年底前再次加息的可能性加强，因此今日令吉兑美元汇价继续下挫。

闭市时，令吉兑美元报4.2200/2230，较昨日闭市价4.2050/2080下滑。

随着美国联邦储备局主席耶伦对利率的强硬语气，促使在12月提高利率是有可能性后，导致美元汇价升值。

不过，令吉兑其他主要货币走高。

令吉兑新加坡元从周二的3.1074/1101上升至3.1059/1093，以及兑英镑由之前的5.6633/6694上涨至5.6518/6576。

尽管德国和其他欧元区国家的政局令人担忧，但是令吉兑欧元从昨日的4.9678/9722上扬至4.9577/9616。

不过，令吉兑每百日圆由前期的3.7649/7686上调至3.7395/7431。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.6192人民币、1欧元兑7.8124人民币、100日圆兑5.9008人民币、1港元兑0.84727人民币、1英镑兑8.9165人民币、1澳洲元兑5.2234人民币、1纽西兰元兑4.7748人民币、1新加坡元兑4.8919人民币、1瑞士法郎兑6.8405人民币、1加拿大元兑5.3635人民币、1人民币兑0.63430令吉、1人民币兑8.7181俄罗斯卢布、1人民币兑2.0166南非兰特、1人民币兑171.53韩圜、1人民币兑0.55395阿联酋迪拉姆、1人民币兑0.56562沙地里亚尔、1人民币兑39.8270匈牙利福林、1人民币兑0.54850波兰兹罗提、1人民币兑0.9522丹麦克朗、1人民币兑1.2256瑞典克朗、1人民币兑1.1910挪威克朗、1人民币兑0.53440土耳其里拉以及1人民币兑2.7077墨西哥比索。