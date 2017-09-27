各项业务表现出色亿钢控股财报出众 经济新闻

（吉隆坡27日讯）亿钢控股有限公司（ECONBHD，5253，建筑组）公布，在截至2017年6月30日止财政年度，所取得的税前利润按年从9454万令吉提高至1亿1162万令吉。

营业额也由前期的4亿6206万令吉上升至5亿8191万令吉，主要是由打桩和基础服务业务所贡献。

“税前利润较佳，归因于我们的打桩和基础服务是我们的主要收入来源。”

它在致函大马交易所的一份文件中说，在截至2017年6月30日止财政年度，毛利润率和税后利润分别为22.4％和19.2％，这较上个财政年度的23.9％和19.8％稍微下降。

来自产业发展项目的打桩和基础工程收入贡献占集团整体收入的91.5％或5亿3230万令吉，而来自基建设施的打桩和基础工程以及其他业务所取得的剩余收入达到4960万令吉或占8.5％。

此外，在截至2017年6月30日止的第4财季，该集团的税前利润按年从2523万令吉晋至2846万令吉。

至于营业额由之前的1亿2835万令吉增长至1亿5768万令吉。

展望未来，由于基建部门的打桩和基础服务预计将会继续增长，因此预计亿钢控股的2018年业绩将会较佳，并且可以持续获利。