688元买长袍给陪座 顾客可带钦点女郎“出钟” 国内新闻

（吉隆坡27日讯）一间夜店被指出现伤风化活动，顾客花费688令吉购买长袍给相中的陪座女郎，即可携带被“钦点”的陪座女郎“出钟”。

本坡甲洞一间夜店被指出现伤风化活动后，移民局深入调查，于凌晨时分展开突击，拘捕80名外籍男女助查。

当局查悉，这个夜店提供买花圈与走秀场地，每个花圈20令吉、皇冠100令吉、长袍688令吉。

若顾客相中其中一名陪座女郎，可购买长袍给后者，作为携带有关女郎外出的暗示。

移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里周三发表声明时，这样指出。

他透露，官员根据情报与监视多时后，发现有关夜店出现伤风化的活动，即有关夜店陪座女郎提供性服务。

声明指出，35名来自移民局特别行动小组的官员，凌晨1时展开名为摇晃行动（Ops Gegar）的取缔行动，在甲洞一间夜店突击检查。

80人被拘留

官员在行动中检查现场的143人后，其中80人被拘留，分别是54名泰籍女郎、8名泰籍男子、4名泰籍中性人、8名寮国女郎、3名缅甸籍男子、两名印尼籍女郎与一名孟加拉籍男子。

被拘留的外籍男女，相信是在有关夜店内分别担任唱片骑士、舞者、演唱者、陪座女郎与店员。

“另有疑是皮条客的2男一女大马人，也在行动中被拘留。”

“官员初步了解，这些外籍女郎使用观光签证进入我国30天期间，在我国从事不道德活动赚钱，他们违犯无法出示证件、逾期逗留等移民去令下的条例。”

慕斯达法阿里指出，现场的职员与顾客各别接到通知书，以向当局提供详情。

他表示，所有被拘留的男女，被安排在武吉加里尔移民局拘留中心，等待接受进一步调查与安排。

他补充，当局援引2007年反人口贩卖及反走私移民法令、1959／63年移民法令、1966年护照法令与1963年移民局法令。

移民局提醒公众与雇主，勿包庇非法移民，否则会面对法律行动。

公众若有非法移民的线索，受促联络移民局，以便当局采取行动，杜绝伤风化活动，以维护公共秩序、安全与国家主权。