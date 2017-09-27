啤酒节易名美食节 巴生市议会才批准办 国内新闻

（巴生27日讯）源自德国的“啤酒节”（Oktoberfest）今年遭伊斯兰党反对引起禁办风波，巴生市议会今日在多项条件下，包括禁止使用“啤酒节”之名，在易名为“德国美食节”之后才批准举行。

随着吉隆坡市政厅禁止今年的“啤酒节”在联邦直辖区举办后，在雪兰莪州的啤酒节是否遭遇同样命运备受关注。而巴生市议会在今日召开的常月议会上讨论后，终于批准主办单位巴生Centro广场提出的申请。

不过，其中一个条件是，主题不能使用“啤酒节”（Oktoberfest），而主办单位已改名为“Centro 德国美食节”（Centro German F&B Party）提出申请。

巴生市议会是于周三在常月议会上讨论上述申请，而市议会主席拿督莫哈末雅希在以申请程序一切依照程序，遵照规定的条件，包括符合不能使用啤酒节为主题下，批准此活动。

然而，这项决定却遭与会的伊斯兰党党鞭以“易名举办活动，只是换汤不换药”为由，在议会上坚持反对批准。

无论如何，市议会主席与其他市议员，则一致认为既然申请一切符合条件，加上申请单位已是第5度申请该项活动，前4次也顺利举行，结束后更无“衍生”负面问题，因此没有道理不批准。

莫哈末雅希说，根据市议会的规定，大型活动都必须向当局申请准证。

他说，主办单位（Centro）的申请，是在私人场所举办活动，而且也是特定人士参加的活动，并符合禁止穆斯林、18岁以下禁止参与，以及不能使用啤酒节为主题的所有规定条件。

“主办单位售酒也需获得巴生土地局和关税局批准，同时需要得到警方支持活动的安全。”

他一再强调，这项活动不存在任何课题，既然名为“德国美食节”，自然有酒精饮料，但只限特定人士参与。

较后，在记者会上受询及主办方于9月初已提呈申请，但遭到拒绝批准一事，莫哈末雅希回应说，主办方是于9月5日提呈申请，但当时因资料不足而不获批准。

他说，主办方之后也补上资料，并在9月12日的执照小组会议上，已获得通过批准。

“那一次的不批准，并没有涉及任何敏感事项，只是一些小问题。”