疑避警车闯反方向车道 司机逆驶3车相撞 北马新闻

（威南27日讯）疑一辆汽车为了逃避停在前方的警车，闯入反方向车道逆驶酿祸，武吉淡汶高架桥往武吉淡汶方向发生三车相撞意外。

威南警区主任沙菲益警监说，车祸于周二凌晨1时发生，怀疑是一辆肇祸的汽车要逃避警方巡逻车的检查，驶入反方向车道酿至车祸。

1司机逃离现场

他说，这宗三车相撞的车祸，造成4名成人轻伤，2名幼童轻伤及1名幼童左脚骨折，1名印裔司机逃离现场。

他说，意外发生前，警方在桂花城路巡逻，发现有一辆轿车从桂花城路快速往武吉淡汶高架桥方向行驶，疑对方是要逃避警车。

他指出，威南警区交通组现场调查报告指出，第一辆轿车内是一名印裔男司机及一名巫裔女乘客。第二辆轿车是一对夫妇与一对孩子（2岁及4岁小孩）。第三辆是一对父子（小孩3岁，左脚断及颈受伤）。

他也说，意外发生导致其中一辆轿车在猛撞后翻覆四轮朝天。这三辆轿车的车头都严重撞毁。第一辆轿车的司机在事发后已逃离现场，从乘客的口述知道该名司机是32岁印青，来自吉打。

警方是援引1987年陸路交通法令第43（1）条文（疏忽驾驶导致车祸）调查此案。