韦德决加盟骑士 与詹皇再联手冲冠 体育新闻

（纽约27日综合电）据ESPN名记“沃神”沃纳罗夫斯基透露，“闪电”韦德和骑士队达成协议，新赛季他将和詹姆斯并肩作战，澄清期结束后，他就将和骑士队签约，与詹姆斯、乐福、韦德、罗斯组成四巨头。

去年夏天，韦德和公牛签了2年总价值4700万美元（1.98亿令吉）的合同，其中第2年是球员选项。今夏，韦德选择执行球员选项，继续留在公牛。但在选秀大会上，公牛通过交易将巴特勒送到木狼。球队有意重建，而韦德不愿参与其中。

日前，韦德和公牛达成买断协议，为恢复自由身，他放弃新赛季2380万美元（约1亿令吉）中的800万美元（约3365万令吉）。韦德被买断后，进入到了48小时的澄清期。骑士队立即参与到韦德的招募中，马刺、雷霆、勇士等也曾和韦德取得联系。

签1年967万令吉合同

经过认真考虑，今天早些时候，韦德最终决定，他会和骑士队签约，再次和詹姆斯·詹姆斯联手，等澄清期过后，双方就会签约。据悉，韦德和骑士队达成的是一份1年价值230万美元（约967万令吉）的老将底薪合同。

为了签下韦德，骑士需要多缴纳600万美元（约2524万令吉）的奢侈税。而据NBA官网记者大卫·阿尔德里奇的报道，骑士目前有17份合同在册，如果韦德加盟，球队需要迅速做出决定，与其他球队达成交易，或是直接挥下砍刀裁员。

韦德选择加盟骑士，很重要的一个原因就是詹姆斯，2010-14赛季期间，两人在热火连续4次杀入总决赛，2次拿到总冠军契。据詹皇透露，他整个夏天一直在游说韦德。随着韦德的到来，骑士队也正式组建了韦德+罗斯的超级后场搭档。

考虑到小托马斯因为伤病原因还无法在开季阶段复出，所如无意外韦德将与罗斯联袂首发。尽管韦德和罗斯都已经不复当年之勇，但他们都依然极具实力。

从上个赛季来看，韦德在芝加哥公牛队场均还能贡献18.3分4.5篮板3.8助攻。而罗斯也在纽约人队场均可以贡献18分3.8篮板4.4助攻，打出个人近4个赛季以来的最佳表现。

骑士组建四巨头

如今的骑士队已经拥有了詹姆斯、乐福、韦德、罗斯四大明星球员。假如这四大球星都还在6年前的状态，这支骑士队绝对足以叫板当今这支金州勇士队。

周琦首训让人印象深刻 德帅：他或进轮换阵容

火箭队训练营第1天，除了姚明现身外，中国潜力新星周琦的表现给主帅德安东尼留下深刻印象。在德安东尼看来，“大魔王”有机会在新赛季进入火箭队的轮换阵容。

周琦仍是一名新秀，还有许多地方需要学习。外界认为，周琦的菜鸟赛季无法进入轮换阵容，但德安东尼不这么认为，“他有机会（进入轮换阵容），真的很有机会，他身高7尺2寸，能投三分，能下快攻，知道怎样打球。”

“我期待他整个赛季都能留在这里，并和他一起工作。当他能够上场时，我们会派他出场。”德安东尼继续说道，“但我们并不着急，也许今年他很难打出名堂，但每个人都在说，哇喔，他能变得更优秀！”

裁掉肖恩朗

据《休斯敦纪事报》记者乔纳森-费根报道，火箭队宣布裁掉了肖恩-朗。目前，火箭训练营名单上还有19人。

公牛续约米罗蒂奇

公牛宣布和米罗蒂奇完成续约，据雅虎体育消息，双方签下2年2700万美元（约1.13亿令吉）的合同，第2年为球队选项。

休城有难 八方支援 姚明为灾区捐款42万

美国休斯顿等城市遭受了飓风的袭击，很多NBA球员都参与到帮助活动中，还包括前NBA球星姚明。

中国巨人姚明日前重返自己效力多年的休斯敦，据休斯敦火箭队官方社交媒体报道，姚明向当地的“飓风哈维救济基金会”捐款10万美元（约42万令吉），用于帮助当地群众灾后重建。

姚明在社交媒体上发布了自己重返火箭队更衣室的照片。照片中，姚明一袭西装革履，高大的身影背对着镜头，凝视着火箭队的更衣室。姚明感叹道：“我的另外一个家。”

刚到休斯顿的保罗就把休斯顿的人们当成自己的家人一般，他和阿里扎参与到志愿者活动中去。保罗到现在为止已经为休斯顿人们捐款了超过75000美元的物资了。

哈登直接找休斯顿市长探讨灾后的救援重建工作，他也表示将捐款100万美元（约420万令吉）用来帮助重建。

库里在训练三分球前直接说，每命中一记三分就会像灾区群众捐出1000美元（约4206令吉）。最终库里三分球训练25投18中，库里将直接捐出18000美金（约7万5720令吉）。之前库里已为灾区捐出10万美金了。