RM4000名牌包 假货卖RM40 甲州起逾8万元赝品盗版光碟 国内新闻

（马六甲27日讯）名牌包包，赝品仅以正版包的1%价格出售！

甲州贸消局在过去一个多月来展开了超过2000次的智慧产权检举行动，成功起获价值逾8万令吉的各种赝品及盗版DVD光碟。

该局局长嘉雅说，从上月至本月21日，执法人员展开2877次智慧产权检举行动，并援引2011年商品法令充公有关赝品，包括各种名牌球鞋、拖鞋、皮包、化妆包、背包、腰带等，价值达8万8191令吉。

他指出，起获的赝品有MCM包包、耐克（Nike）、爱迪达（Adidas）、彪马（PUMA）、李维斯（Levi’s）产品以及未贴上正标签的盗版DVD光碟。

他今日由执法组主任阿京纳祖里等人陪同，召开记者会说，该局准备对付涉案的17名商家，其中12人是涉及售卖各种赝品，另5人则是售卖盗版DVD光碟，目前在准备调查文件，一旦完成，即会把这些人士提控上庭。

他指出，各种名牌赝品的价格与正品相甚远，以MCM名牌包为例，正品价格介于4000令吉左右，赝品只售40余令吉；至于各种名牌球鞋、腰带、皮包等赝品，售价比正品相差约3至4倍。

初犯重犯者刑罚各异

嘉雅说，在2011年商品事务法令第8（2）（b）条文下，一旦售卖赝品罪名成立，初犯者每人将面对每件物品罚款不超过1万令吉，或面对不超过3年监禁，或两者兼施；重犯者则每人将面对每件物品罚款不超过2万令吉，或面对不超过5年监禁，或两者兼施的刑罚。

“如果被告是团体或组识，则会面对每件物品罚款不超过1万5000令吉，重犯者的每件物品罚款则不超过3万令吉。”

他也说，去年该局的全年检举行动总共起获98万4655令吉1仙的各种赝品，有128人被控；而今年截至今天，则充公了21万9431令10仙的各种仿冒品，目前已有45人被控。

他说，从此记录看来，今年的涉嫌售卖赝品的案件有所减少，其中一个原因是接获品牌厂商的投报不多，该局时时监督市场商品也有所效应，令有关商家不敢公然冒险。

他希望民众向该局提供情报，一起杜绝赝品充斥市场，除了保障厂商权益，也保护消费者的权益。