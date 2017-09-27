【前槟岛市议员涉非礼女侍应生案】被告不认罪7千保外 控方整理文件案展11月 北马新闻

（槟城27日讯）前槟岛市议员柏兰阿南涉嫌非礼女侍应生一案，由于控方需时间整理呈堂文件，案展11月2日过堂。

50岁被告柏兰阿南是于今年7月18日被控上法庭，他否认有罪，目前获法庭批准以7000令吉与一担保人保外候审。据控状，他被指于7月6日晚上11时30分，在土库街一间夜店外的停车场，非礼该店一名21岁女侍应，触犯刑事法典第354条文(非礼)。

在此条文下罪成者，将被判监禁最高10年，或罚款，或鞭刑，或其中两项刑罚。被告原是垄尾州议员杨顺兴的特别助理，不过已于今年6月杪呈辞。今日被告在代表律师吉纳瑟卡仁的陪同下现身法庭，大方面对媒体镜头。

新闻背景

嫌犯停车场强搂女事主

根据消息，嫌犯柏兰阿南于7月6日当晚借酒意要女事主陪他到夜店后方的停车场取车，一到车前，嫌犯突然从正面强搂女事主，多次强吻她。虽然女事主试图摆脱，但对方的体型庞大而无法脱身。

嫌犯被指强行触摸女事主的私处及胸部。受惊的女事主试图推开嫌犯尝试逃跑，但却被对方捉住手臂。据知，嫌犯也露出阳具，要女事主为他口交。虽然她当场泪哭，惟嫌犯不理，继续在她面前手淫并向她射精，同时开价要她陪睡。女事主多次拒绝后保住清白，隔日在朋友陪同下到土库街警局报警。