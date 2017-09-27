冀伤病远离 美女重新出发 体育新闻

（吉隆坡27日讯）下个月世界羽联超级赛欧洲行之丹麦公开赛签表在周二出炉，只派6组人马的国羽的对手纷纷被确定。当中，已做好准备重新出发证明自己的“美女组合”温可微/许嘉雯，首圈就得硬碰中国种子强敌，迎来严峻挑战。

国羽首席女双“美女组合”早前没能夺得东运奖牌，未达标而引起拆档忧虑，不过最后大马羽总决定再给她们半年时间交出成绩。丹麦赛作为她们在东运会后的首场赛事，意味着“美女”将长达6周没参赛。据报道，28岁的温可微在签表出来前表示，她们会好好运用这段时间来做好欧洲两站超级赛（丹麦赛隔周为法国公开赛）的准备。

“希望未来数周不会遇到受伤问题。”温可微解释说，这是因为她们近期训练重点放在改善体能的弱点，以追求比东运会前更好的表现。她也重申满意东运会的成绩，何况当时许嘉雯有伤在身，还能坚持上场顽抗到底。

对于现况，温可微坦承每位运动员都会经历起伏，但欣慰她们自己还能携手度过难关。“我们的难题来自技术方面和欠缺稳定，希望未来赛事中我们都能发挥出最佳水平。”

丹羽首战硬碰种子强敌

温可微/许嘉雯在丹麦站的首战对手将是中国5号种子黄东萍/李茵晖。如果能惊喜晋级，次圈也可能遭遇“韩”流李绍希/申升瓒。大马另一支女双代表邹美君/李明晏在下半区作战，首圈对垒印度的阿丝维妮/茜姬，有可能在次圈硬碰日本第8种子福万尚子/与犹胡桃。“美女”在隔周法国赛的对手将在下周出炉。

除了两支女双，大马队本次最着重就属混双，近期重点栽培的3支组合：陈健铭/赖沛君、吴顺发/赖洁敏和陈炳顺/谢宜茜悉数参赛，男单剩独苗李宗伟，大马女单和经历重新组合的男双缺席。

本届在上半区的健铭/沛君和顺发/洁敏都将在首圈遭遇韩国对手，前者恰逢徐承宰/金荷娜，如能过关那么有望一路闯进8强预料硬碰中国首号种子郑思维/陈清晨；“顺敏”则对垒金载焕/李绍希，次圈可能对手将是刚在日本超级赛称冠的中国组合王懿律/黄东萍。

丹羽与林丹列不同半区 宗伟真正考验在8强

在10月17日开打的丹麦首要超级赛上，大马一哥李宗伟有可能在半决赛遭遇中国强敌谌龙。

未能在日本赛实现碰头的李宗伟和中国“超级丹”林丹，这次分属不同半区，意味着如要上演“李林大战”也得等到决赛。李宗伟首圈遇上西班牙的帕布罗阿比安，次圈的对手是印度的帕拉诺伊或丹麦的霍尔斯，并可能在8强迎来考验，对阵韩国首号种子孙完虎。

如果能战胜“太极虎”，那么等在半决赛的对手可能是谌龙，不过前提是本赛季至今战绩不多的谌龙此前先要过了印尼新锐克里斯迪佐纳登甚至是新星队友石宇奇这些关卡。

林丹和丹麦新球王阿薛森、周天成等人在下半区，林丹首战对手将是印度好手阿斋尔。

坦承近期表现不佳 健铭盼打进总决赛

国羽混双好手陈健铭坦承，近期表现的确不如预期。

他是针对与搭档赖沛君在最近两站超级赛：日本和韩国赛都是早早出局的成绩，作出以上评论，并表示不满意自己未能克服在场上的压力。

“那两站的表现跟平常差很多，有时都不知道自己在打着什么。这可能是当时我太想表现了，尤其是我们如今成功跻身超级赛作战的行列。”

无论如何，他也表示在上个月世锦赛时的表现还不至于糟糕，所以他们想在这数周备战丹羽的时间里重拾当初的打法节奏和意志力，也尝试放下心态和压力。

与陈炳顺搭配的吴柳莹养伤之后，“铭君”目前以第10位成了国羽最高世界排名的混双组合，陈健铭也寄望能保持前列排名而取得年底杜拜超级赛总决赛的资格。“这将是我们接下来的具体目标，如成事会是我们首次出战杜拜总决赛。”