男子穿短裤踢室内足球 丹宗教局指“穿着不雅” 国内新闻

（吉隆坡27日讯）就在国际社会关注沙地阿拉伯终于允许沙国女性开车的政策之际，国内的吉兰丹州哥打峇鲁，却有一名穆斯林男子因为穿着短裤去踢球而被丹州伊斯兰宗教局检举，指他“穿着不雅”！

根据国际足协的条规，男性足球员都须穿短裤上场，但这项条规对丹州的穆斯林来说却未必可行。一名穿着短裤踢室内足球的穆斯林男子，便因此遭到丹州宗教局的执法人员检举。

据《星报》报道，30岁的旺凯鲁申诉道，他竟不知道原来在前往踢室内足球时，是不能穿短裤的！

“从求学时代开始，多年来我都是穿着短裤去踢球的。所以当宗教局官员告诉我，我如此暴露膝盖的穿法是违反伊斯兰刑事法时，我确实感到讶异。”

“说真的，他们不可能要我穿着纱笼去踢球吧？”

凯鲁是于周一晚上10时45分，在穿着踢球的短裤去档口买汉堡包时遭宗教局官员拦下检举。他因此被指示必须在下月接受辅导，否则可被控上伊斯兰法庭，并面对高达1000令吉的罚款。

凯鲁说，他当时尝试向宗教局官员解释，他是在前往踢室内足球的途中，他下车只是要为太太买个汉堡而已。

“如果我不是停车买汉堡，我将不会知道原来穿短裤，就算是去运动时也是犯法的。”

无论如何，凯鲁表示，他将出席宗教局的辅导课。

凯鲁说：“如果这是违法的，那他们应该清楚地告诉民众。我们要怎样知道这是违法的？因为足球员都是短裤上场的啊！”

另一方面，丹宗教局表示，该名男子是因为周一晚上在档口购买汉堡时“穿着不雅”（Indecent Attire）而接获该局传票。

丹宗教局执法主任莫哈末法祖理解释，若凯鲁是在室内足球场穿着这套运动装，就不会受到检举。

他也强调，这并不是一个新的条规，该条规在州内已经实行多年，而凯鲁的案例并不是第一宗，该局在年初也曾向3名男子发过相同传票。

“这3名男子都已经完成了宗教局提供的辅导课程，而第4名男子（凯鲁）也答应会出席即将来临的辅导课。”

他强调，该条例只针对穆斯林，而接受该局辅导的穆斯林也不会被罚款。

“我们不会对非穆斯林采取行动。就算是非穆斯林女性在公共场所穿短裤，我们也不会采取行动。我们只是希望穆斯林在公共场所的穿着得体，符合我们的宗教教义。”#