抛妻弃子与牛共住 印度男牛粪尿当早餐 国际新闻

（新德里27日综合电）印度古吉拉特邦一名44岁男子视牛为最亲密的家人，更不惜离开妻子及两名孩子，搬到宗教营地与3只他至爱的母牛，以及其他逾2000只不同种类动物居住，甚至每天以牛粪及牛尿作早餐，声称能改善身体健康，并建议大众都应该尝试。

帕尔桑亚居于艾哈迈达巴德，他会与牛只一起洗澡、进食、看电视及同床共寝。除了自称每天进食牛粪及牛尿外，他更透露曾长达22天只饮用牛尿维生，称其为他提供养分及水分，而且充满营养让身体排出毒素及油分。他直指：“每天早上饮一杯（牛尿），令你更健康。每一个人都应该试一下。”

帕尔桑亚坦言，家人一开始不认同他的生活方式，但当他们看到自己的改变后，已经慢慢接受；现时他能好好的维系家庭、工作及与牛只的生活。他每天早上都会前往在市内他拥有的20间健身室工作，下午5时放工后会先与家人短聚，再回到离家6.4公里、与牛只同居的寓所，与牛只共度晚上。

他虽然还饲养了两只公牛、6只狗及逾2000只不同种类的动物，但指两只母牛拉达及普纳米，以及小母牛萨拉斯沃蒂，3牛在自己的心中占有特别位置。萨拉斯沃蒂由普纳米和一只公牛所生，帕尔桑亚去年曾豪花2万英镑（约11万令吉）为普纳米及那只公牛举行婚礼，并邀请逾5000名来宾观礼。今年他再花上6000英镑庆祝萨拉斯沃蒂满一个月大，并请来逾300人同贺。