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俄痴情蛇专家不舍妻离婚 直播蛇咬自杀亡
国际新闻

27/09/201712:59

瓦列耶夫在网上直播自己被毒蛇咬后身亡的自杀过程。

瓦列耶夫在网上直播自己被毒蛇咬后身亡的自杀过程。

（莫斯科27日综合电）俄罗斯一名蛇类专家早前因向妻子动粗，导致两人关系决裂，妻子更下堂求去。蛇专家日前难舍妻子离去，竟在网络上直播被自己所养毒蛇咬的过程。警方接报后到场将他送院，但可惜为时已晚，男子最后返魂无术。

31岁的瓦列耶夫与妻子皮亚婕基娜同为蛇专家，并在YouTube设立频道，专门播放两人玩蛇的视频。今年8月，瓦列耶夫怀疑妻子红杏出墙，向对方动粗，关系因而闹翻。上月21日，瓦列耶夫公开向皮亚婕基娜道歉，但后者坚持要离婚。

瓦列耶夫（左图）与妻子皮亚婕基娜（右图）同为蛇专家。

瓦列耶夫（左图）与妻子皮亚婕基娜（右图）同为蛇专家。

瓦列耶夫不舍妻子离去，决定以“另类死法”殉情。他日前在网上直播，只见满脸憔悴的他对着镜头，向皮亚婕基娜道出一番深情告白，并说将会以死向她表达爱意，然后取出一条他最爱的毒蛇，让它咬自己手指一口。之后可见瓦列耶夫脸色开始大变，手指僵硬，镜头之后影到他似进入洗手间。

有网民看到直播立即报警，警员到场将瓦列耶夫紧急送院，可惜他最终死亡。有友人事后指，瓦列耶夫只是想向妻子表白，并非真的想自杀，可惜出了意外。

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