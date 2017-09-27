天涯海角陪你到最后 英男花光积蓄带癌末妻环游世界 国际新闻

（伦敦27日综合电）英国《每日邮报》报导，英国诺福克郡35岁男子威尔为了跟罹癌的俄罗斯妻子凯娅留下美好回忆，带著妻子周游世界，陪她度过了生命最后的3年时光。

在这3年里，威尔夫妇游遍苏格兰、法国、土耳其、荷兰、意大利、比利时、希腊及菲律宾等地。他们马尔代夫完成最后一次旅行。威尔在部落格里文中记录了这段美好时光，字里行间流露出一往情深。

他在文中说：“最后一天，凯娅想在海里游泳。那时候她已经走不动了，所以我买了游泳圈，把她带到海上。海水很温暖，凯娅很喜欢，不想离开。在海里待了将近两个小时。我告诉她，这样会晒伤，但她不在乎。我想像她现在正在某个美丽的热带岛屿，在温暖的海洋中安静的游著。没有痛楚。”

据了解，威尔为这趟环球旅行花光了积蓄。他说，与其买房买车，不如带著妻子全世界走透透。2011年，威尔前往俄罗斯打理父亲的生意，对凯娅一见钟情，接著展开热烈追求，但凯娅并未答应。

2012年，凯娅发现自己已是癌末病人。威尔知道后仍对她痴心不变。凯娅终于被打动。两人在2013年结婚。凯娅日前已经撒手人寰，年仅36岁。