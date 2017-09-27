菲总统骂怒轰台湾 “毒品都来自竹联帮” 国际新闻

（马尼拉27日综合电）菲律宾总统迪泰特周二在司法部成立120周年活动上发表演说时，大骂台湾，称运进菲律宾的毒品“都是竹联帮运作的”。

据《菲律宾商报》与《Rappler》报导，过去迪泰特曾经因为毒品的问题骂中国，但周二却改了风向，大骂台湾，原因就是他指控进口至菲律宾的毒品，大多数都是由竹联帮操弄的。迪泰特说：“现在的毒品，一直是由14K，竹联帮操作的，他们已接管了。他们在公海上制造沙雾，然后把毒品丢到海里。你们可以在第一行政区那边，看到一个个写著汉字的空箱子，那实际上是来自台湾的，全部都是。”

迪泰特还说：“竹联帮已经接管了这项事业，我不是要谴责中国政府或中国人民，也不是要谴责华人和这些国家与人民，但实在是他们大多数人都从事这个行业。”迪泰特更称，现在东南亚的毒品市场，已经由竹联帮和香港14K所主导。他也表示，菲律宾是转运毒品至美洲的一个转运站，美国必须与菲律宾密切合作。

不过台湾驻菲律宾代表处周二澄清，台湾并非菲毒品来源国，虽有若干台湾人牵涉毒品犯罪，但菲方曾在许多重要场合公开赞扬：“台湾是菲律宾共同打击跨域犯罪及毒品，最佳合作伙伴及最好的朋友”。