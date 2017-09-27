正妹女大生模特儿梦碎 惨遭马赛地酒驾男撞死 国际新闻

新北市一名向往模特儿生涯的女大生，今年刚考上大学，趁着休假日，昨晚骑车準备到同学家夜宿，途中行经桃园区一处路口，遭一名小开酒后驾驶马赛地车撞上，撞击力道猛烈，女大生腾空飞起，机车撞毁，女大生全身多处骨折，紧急送医不治。家属闻讯，痛哭哀嚎，肇事驾驶酒测值0.21mg/l，检方依公共危险、过失致死罪嫌送办，讯后五万元交保。

周一深夜11点50分，就读开南大学一年级的金睿贤（19岁），骑乘新买的机车，行经桃园市桃园区桃莺路、建国东路口，遭陈伯之（36岁）驾驶的白色马赛地撞上。撞击猛烈，机车被撞飞十多公尺，金睿贤当场昏迷，安全帽弹飞，送医仍不治。警方到场，发现肇事的宾士车头凹陷变形，机车撞烂，现场一片狼籍，地上留下斑斑血迹，陈男酒测0.21mg/l，陈男向警方供称，当时车辆準备左转，撞上女大生机车，他指称，他没有喝酒，开车前在桃园区中正路吃姜母鸭。

女大生头部有撕裂伤，全身多处骨折，相验过程，女大生的母亲不断啜泣，久久无法自己，更无法相信女儿就这样离开。女大生今年刚录取开南大学进修学士班，却在开学没多久发生事故丧命，家属指称，女大生说要到同学家过夜，準备隔天一起上课，没想到被酒驾男子撞死，家人说，女大生活泼、外向，骑乘的机车是今年暑假从韩国回来刚刚买的，驾照也是今年考上，但她不是爱飙车的那一类型。

女大生就读能仁家商美容美发科，因为父亲是韩籍，她也曾到韩国读书，因此中文和韩文流利，此外，她人缘也很好，脸书上，常与朋友合照和打卡。她一直有个梦想，希望站在伸展台上，从事模特儿工作，今年更参加伊林模特儿选拔，伊林公司得知她的意外事，非常惋惜，特地请人送花到灵堂，表示哀悼。

车祸肇事后，警方调阅路口监视器，并勘验马赛地车后方车辆行车记录器，车祸发生前，马赛地车行驶道路时有些摇晃，路口的红绿灯号志已经转为红灯，驾驶剎车后，随即左转，女大生当时骑车直行，两车在路口撞击，车祸真正原因，仍进一步调查。

肇事的陈伯之，家中经营金属公司，他向警方说，公司雇用十多人，经济部网站显示，金属公司一九九五年设立，资本额五百万元，从事机械器具批发，以及机械设备制造，陈伯之担任公司董事。

律师汤伟说，《刑法》公共危险罪修订后，对于服用酒类或其他相类之物，致不能安全驾驶，却执意驾驶动力交通工具因而致人於死者，处3年以上10年以下有期徒刑。

对于学生骑车发生意外，开南大学表示，平常就由教官和学务处以实际的案例向骑机车的学生们，必须正确配戴安全帽、勿滑手机、全天开头灯、勿无照骑车、勿酒后骑车、行车时勿当低头族、勿以手持方式使用行动电话、勿任意变换车道、路口礼让行人、禁止飙车、不疲劳驾驶，并勿将机车借给无适当驾照的人，大型车转弯半径大并有视觉死角，避免过於靠近行驶於大型车前或并行，以维护生命安全。

桃园市警察局交通大队行政组长沈廷利表示，车祸的严重性取决於速度，行车时切勿超速；桃园市区的道路快慢车混合，同行向的车辆必须保持安全间距；大行车的侧边容易有死角，骑机车也需避免行驶大型车的侧边；机车的机动性高，切勿钻行车阵；机车转向需依规定二段式左转。

台湾反酒驾协会发起人张志铭痛斥，酒驾肇事这问题已经谈太多年了，但还一再发生，光靠民间可能有所不及，政府应该要认真思考该怎么办，「再怎么提高刑度可能都没用，唯有用鞭刑大概才有可能有效吓阻！」