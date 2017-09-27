姐弟恋备受舆论 压力男想离开她 犀利人妻

当承受太多压力时，我真的有想过要不要离开她，但是每一次都拿不定主意。我也不清楚舍不得离开的原因，是因为真的舍不得她还是舍不得现在所拥有的一切，毕竟很多都是因为有她我才能拥有的。

问 犀利人妻：

我有一个大我15岁的女朋友，从我们在一起到现在3年了，我一直被人用异样的眼光看我，我也知道，很多人都在背后说我跟我的女朋友在一起，是为了她的钱，很多话都说得非常难听。有些人带着开玩笑的语气当面叫我小白脸，甚至有人揶揄我说我不需要买饭碗，因为我最会用拖鞋来吃饭。对于这些奚落和揶揄，我常常装作无动于衷和无所谓，其实心里很不好受。每一次听了难听的话，我都会问自己，我是不是真的爱我的女朋友？我离得开她吗？应该离开她吗？

认识我的女朋友时，我刚从乡下到城市一家公司的仓库工作，我的女朋友是那家公司业绩最好的营业员。她工作是很认真的，每次订货后，都会到仓库来跟进她所订的货准备到怎样了，出货时，也会亲自到仓库来打点。同事说，全公司的营业员只有她一个人会这么认真。因为她常常到仓库来，我们开始熟络。我常会问她销售的经验，她也会告诉我很多她所经历的事。

后来，有别家公司挖她过档，她问我要不要跟她一起走，加入她的团队，跟她一起做销售。我觉得与其一辈子在仓库里，不如学她一样做销售，看得更多，也赚得更多。她说佛靠金装人靠衣装，她买名牌衣服给我，借钱给我买车子，甚至把她谈成的生意让我开单，业绩归我，帮我很多很多。

有一次她前夫来找她吵，过后我陪她去喝酒，那天晚上我们发生了关系，然后就在一起了。跟她在一起，我觉得很温暖，无论是生活上或工作上，都一帆风顺。我从一无所有的乡下小子，变得什么都有。眼红的人很多，他们说，如果她把我踢开了，我就什么都不是，什么都没有了，叫我不必学销售，只要练得更强壮些，继续服务她一个人就够了。有些人的口舌真的很毒，他们说她跟顾客上床拿到订单，然后我再跟她上床，轻松地把订单转到我手上，所以我们是天造地设的一对。他们这样说我们真的是很不公平，我其实一直很努力学习和跑业务，她也付出很多，不是像他们说的那样的。

当承受太多压力时，我真的有想过要不要离开她，但是每一次都拿不定主意。我也不清楚我舍不得离开的原因，是因为真的舍不得她还是舍不得现在我所拥有的一切，毕竟现在很多都是因为有她我才能拥有的。我也有想过换一家公司，证明给别人看我不是只能靠她，但是就是不够勇气，她也不赞成我换工作，她说怕我给别的美眉抢去了。

犀利人妻，她这样说是不是对我不够信任？我们都还没把我们的关系告诉彼此的家人，她说怕我们的家人会反对。维持像现在就好，能在一起多久就在一起多久。我不知道是不是因为她离过婚，对男女关系没有信心，还是对我们的未来没有信心？或许我也应该学她一样潇洒，不理别人说什么，也不管以后会怎么样？但是，有时候那些闲言闲语和压力，真的压得我很难受。

西门

答 想换一个饭碗的西门：

人言本来就可畏，无论我们如何跟自己说不要在意，但总有一些话似刺骨寒风，从我们心中城堡的缝隙，偷偷地、狠狠地，给我们一个措手不及的痛刮，一个不小心便被冻伤刮痛。

西门，听过一句话吗？一个人从没有到有，很容易便能适应，但是，一旦拥有很多之后，想要放弃就会非常不容易。太顺遂和一帆风顺的日子，很容易会磨平一个人的斗志，让人失去独闯的勇气。西门，要证明自己不是一个洗盘，你得试着用自己的一双脚牢牢站稳。

不管你和女朋友的关系是不是够牢靠，不管你们的关系能维持多久，你都得让自己强壮起来，只有超越自己，你才能超越她，超越所有的毒舌，真正坦然面对自己。先别理她是不是对你没有信心，也别理会她有没有跟你长久在一起的打算，最重要的是，你得先建立起自己的信心。当你能够在工作上不再需要依附她时，你才能看清自己和她的关系，看清自己为什么跟她一起。

拿出勇气来，证明给自己看你可以，这样才能释放心中的压力。再说了，何处没有诱惑呢？年轻的美眉要来抢你，你若不够坚定，不管你们是不是在同一家公司，你一样会被勾引而去。

西门，麻痹自己和真正的潇洒不一样，别麻痹自己，做一个男人应该做的事，有尊严地、稳稳地往前走。

犀利人妻

犀利人语：

麻痹自己和真正的潇洒不一样，别麻痹自己，做一个男人应该做的事，有尊严地、稳稳地往前走。