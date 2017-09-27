确保准候选人背景清白 鼓励名单呈反贪会调查 北马新闻

（加央26日讯）反贪会首席专员拿督祖基菲里阿末说，人民会分析准候选人的表现，因此鼓励准备上阵第14届大选的政党，将准候选人推荐名单提呈国家反贪委员会调查，确保人选的背景清白，没有涉及贪污和滥权。

他说，没有法律规定政党须这样做，交由各政党决定，而国家反贪会也对此事持开放态度。

祖基菲里阿末于周二下午，出席2017年玻璃市反贪污巡回车队（KEJAR17）计划后，在记者会上这么说。

出席嘉宾包括玻璃市州务大臣拿督斯里阿兹兰、玻州反贪会主席雅谷等。

祖基菲里阿末也说，国阵时常会提呈党领袖和准候选人名单给国家反贪委员会调查，反之反对党却未这么做。

他保证，有关调查结果将会保密，并会在调查结果出炉后，交由各政党采取进一步行动。

另外，他说，大马反贪会与泰国反贪会一直保持良好合作关系，特别是在交换情报。

他也说，配合国家反贪会成立50周年举行的反贪巡回车队，旨在向民众阐明国家反贪会协助推动国家发展的角色。

另一方面，阿兹兰致词时，背后可能被黄蜂叮咬，突感到不适，助手赶紧帮忙检查其背后，数分钟之后才继续致词。

阿兹兰打趣地说，若被反贪局“咬住”的话，比黄蜂叮咬更加严重。

他提及，玻州目前共有18个政府单位与组织已签署反贪宣言。

他希望全玻25万名人民都能响应反贪运动。