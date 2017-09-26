下个月任期届满 黄惠康卸任驻马大使 国内新闻

（吉隆坡26日讯）中国驻马大使黄惠康宣布，他将在下个月中旬完成4年任期大使的一职，大马是他的最爱，也是他职业外交生涯中最有成就的事业。

“我走过几十个国家，其中常驻过有4个国家，我可以说最爱马来西亚，也是我职业外交生涯最有成就的事业。我会继续关注，为大马祈福。”

他周二晚出席中国成立68週年招待会上宣布，他将在下个月中旬卸下大使职位，并返回中国北京继续联合国国际法委员会委员的任务，进行国际法的编撰工作。

黄惠康说，他过去7年都是联合国国际法委员会委员，但由于担任大使，难以全面性的投入，因为他必须确保马中友谊长存。

他补充，他将把在大马过去4年的所思、所想和感悟撰写成书，名为《心声》。

即将离开大马的他感到最宽慰的是，马中关双边系实现跨越式的发展，是历史上最好时期。

他透露，他担任中国驻马大使时正好是马中关系的新起点，两国关系提升为全面战略伙伴国关系，而他唯一的任务就是深化、巩固和发展两国友好合作关系，4年来的所有作为都为了此目的。

“马中两国在政治、经济、人文、安全等领域展开务实的合作。”

“我很自豪，马中关系一直走在中国与东盟国家前列，未来也始终保持充分信心。”

“最作为友好的联邦、好友、信赖好友和合作伙伴，我们会继续尽我们最大的努力与大马进行友好交往和务实合作，把双边关系带上新高峰。”

他保证，不管谁人担任中国大使，两国将会是永远的好友、永远可靠合作伙伴。

出现此招待会的人士涵盖政商业界名流和华社领袖，包括外交部礼宾司司长（chief of protocol）拿督卡玛兰、首相署部长兼马华署理总会长拿督斯里魏家祥、第二国际贸易及工业部长兼马华秘书长拿督斯里黄家泉、马华副总会长拿汀巴杜卡周美芬、首相政治秘书拿督王乃志、科学、工艺及革新部长拿督斯里威弗烈、华总总会长丹斯里方天兴、马中总商会丹州分会会长拿督陈春华、巴生中华总商会会长拿督林宽城、马中友好协会会长拿督马吉德、秘书长陈凯希、世界林氏总商会总会长丹斯里林顺平、企业家郑添利、丹斯里蔡傌友和中国驻马大使馆领事参赞刘东源等。