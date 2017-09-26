亚太地区排行第9 马全球竞争力居23 国内新闻

（八打灵再也26日讯）最新《全球竞争力报告》揭櫫，我国排名略升2位，在全球137个国家和地区中排行第23位。

大马生产力机构（MPC）今日公布世界经济论坛（WEF）发布的《2017-2018年全球竞争力报告》，马来西亚的全球竞争力得分从去年的5.16分略升至5.17分，排名也从第25名攀升至第23名，在亚太地区中排行第9位。

根据该报告，目前我国有3170万人口，2016年全年的国内生产总值为2964亿美元，人均国内生产总值为9360.5美元。

报告也显示，尽管去年我国的竞争力输给爱尔兰及卡塔尔，但今年我国的竞争力超越这两个国家，且领先于南韩、中国、泰国及俄罗斯等，但是被以色列、卢森堡、奥地利等国所超越。

瑞士竞争力仍最高

这份报告指出，瑞士的竞争力仍是最高的，分数也从去年的5.81分攀升至5.86分，继续坐稳全球竞争力排名的龙头位置。至于去年位居第3位的美国，分数则从去年的5.70分上升至5.85分，与第一位的瑞士仅差0.01分，屈居第二。

去年在《全球竞争力报告》中排行第二位的新加坡，今年取得5.71分，位居第三。

排在这之后的是荷兰、德国、香港、瑞典、英国、日本及芬兰。

大马生产力机构是于今午在该机构大厦，由该机构总监拿督莫哈末拉扎里胡桑向媒体汇报《2017-2018年全球竞争力报告》中马来西亚的表现。

出席这场汇报会的包括大马生产力机构副总监拿督阿都拉迪夫及阿都拉欣尤索夫、公共服务局“2050年国家转型计划”经济倡议单位总监法毕安比嘉。

拟成20大经济竞争力强国 有赖于良好施政国民配合

大马生产力机构总监拿督莫哈末拉扎里胡桑表示，只要政府继续维持良好的经济施政，他相信2020年我国要成为全球20大经济竞争力最强的国家并非难事。

他说，如果马来西亚要成为全球20大经济竞争力最强的国家不仅得倚赖政府的施政，也得靠国民的配合，惟在各方付出都一一到位下，我国才有可能达致这个目标。

他今午在出席大马生产力机构有关《2017-2018年全球竞争力报告》媒体汇报会时，被媒体问及首相拿督斯里纳吉昨日指“到2020年，我国将会成为名列全球20位经济竞争力最强的国家”一事，做出这项回应。

他说，这个问题犹如“水晶球”，让他不知从何回答，但他相信首相纳吉既然有信心，那我国肯定能名列全球20位经济竞争力最强的国家。

首相纳吉昨日表示，有人指马来西亚承受高生活成本压力，但根据他观察，其实有很多国人都会出国购物。

“你任何时候去麦加看看，那里很多都是马来西亚人，他们不仅去朝圣，还去购物，这是一个快要破产国家的人民应该有的购物能力吗？”

纳吉说，到了2020年，我国将会名列全球20位经济竞争力最强的国家以内，这不是空谈，因为我国确实有这样的实力。

教育与医疗系统基设提升 金融市场发展还需再加强

国内贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法披露，由于我国的教育与医疗系统及基础设施有显著的提升，以致于我国在《2017-2018年全球竞争力报告》中超越爱尔兰及卡达尔。

他指出，《全球竞争力报告》是依据3大指标内的12项细则，针对全球137个国家和地区做评定，而这3大指标包括国家与地区的基本要求（39.1%）、效率性（50%）、创新及成熟度进行排名（10.9%）。

“我国在基本要求的医疗与教育系统中，从去年的第44位攀升至第30位，而基础设施也从第24位略升到第22位，这加强了我国的竞争力。

“然而，我国在效率性的金融市场发展中，还需要再加强，因排位从去年的第13位下滑至第16位。”

慕斯达法是在《2017-2018年全球竞争力报告》公布后，发出这项声明。

无论如何，他表示本身对这份报告感到满意，也表示政府具有宏观的经济基础观，且政府所推行的经济政策是正确的。

“我国的出口做得非常好，而且也获得许多国家的直接投资，这显示政府的经济政策是走在正确的轨道。”