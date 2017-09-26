涉嫌收取6500贿金 警员面对3控状不认罪 国内新闻

（新山26日讯）一失足成千古恨！在警界服务30年的警曹，因向两名因涉嫌非法售卖烟花和爆竹被捕人士和一名贩售违禁品商人收取共6500令吉贿金，作为释放和包庇他们条件，被反贪污委员会提控上庭。

53岁被告哈金德星，隶属哥打丁宜警区。今天早上9时15分，他被反贪会官员带往新山反贪污地庭提控，共面对3项控状。

首项控状指他在2015年6月26日晚上10时，任哥打丁宜警局行政警员时，向一名商人莫哈末法鲁兹索取4000令吉贿金，作为释放因涉及非法售卖烟花和爆竹被捕的莫哈末阿兹万和莫哈末再里。

根据第二项控状，被告被控于同年7月17日凌晨3时，在哥打丁宜小哥打向莫哈末法鲁兹收取500令吉贿金，作为不对后者经营非法烟花和爆竹买卖生意采取行动的交换条件。

第三控状则指被告于同年7月18日晚上10时30分，在哥打丁宜成功花园某餐馆，再向莫哈末法鲁兹收取2000令吉贿金，作为包庇后者非法贩售烟花及爆竹生意酬劳。

被告行为被控抵触2009年反贪污法令第17（a）条文，并可在相同法令第24条文下被定罪。在上述条文下，罪成者可被判最高20年监禁，或5倍于贿款价值的罚款，或1万令吉罚款，视何者为高。

被告聆听控状后，对3项指控均不认罪，且以妻子无业和3名孩子仍在求学为由，要求降低保释金。

获准保外 未被停职

承审法官莫哈末法兹批准被告以1万令吉和一名担保人保释候审，案件展延至10月24日过堂。据悉，被告仍未被停职。

此案主控官是反贪会诺莎琳娜副检察司，被告无聘请代表律师。