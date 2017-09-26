许多民众怕老后面临置换人工关节的命运，花大钱买各种健康食品服用，保养关节最好的方式，就是控制体重及运动。如果只吃健康食品，却不节制饮食，也不控制体重、不运动，吃再多也没有效。

{1}控制体重

国外研究显示，过重会让下半身承受过大压力，加速关节劳损退化；一般人膝关节步行时承受的重量为身体的3倍，登阶爬楼梯为身体重量的6倍身体过重或是肥胖，膝关节所承受的重量比一般人更高。研究进一步发现，体重减轻5至10%，可有效减轻关节疼痛和增加改善机会。减重才是让关节永保年轻的不二法门。

{2}控拒高脂食物

国外研究发现，高脂肪食物会影响关节软骨正常的运作，尤其有代谢症候群疾病的人，更是高危险群。美国一项研究也指出，同时罹患高血脂、高血压、高脂肪的人，合并胰岛素抗性太高，以后发生关节炎的比例是没有三高族群的2倍。

{3}练核心肌力

大腿肌群的锻练很重要，年纪大了，肌肉退化会加速，下肢肌力不足会影响日常生活功能，国外研究发现，下肢肌力流失速度比上肢来得快，因此，要保持活动力，应趁年轻养成运动习惯来锻练肌力，以保护关节。即使只是简单的提臀、原地踏步，散步，也可以让原本萎缩的肌肉，在收缩、放松交替间回归正常体位，保护骨骼系统。民众也可以透过水中有氧、太极、瑜伽等方式训练肌力与肌耐力。

居家练肌力，怎么做？

建议老年人在家抬腿练肌力，首先挺胸坐直在椅子1/3处，双手扶着椅子边缘，大腿与小腿呈90度。接着慢慢抬起腿，稳定后再把腿伸直，肌力不足的人，先不要把腿伸直，停留5至10秒，左右两脚各做12至15次即可，希望能达到每日做到100次为佳。肌力差的人，最好天天做，才能保护膝关节。