车被锁持棍挑战执法员 警证实暴躁男已被捕 国内新闻

（吉隆坡26日讯）警方证实，疑不满违规泊车被锁而持棍挑战执法人员的“暴躁男”已被逮捕。

这名“暴躁男”也证实是电召车GrabCar司机。

蕉赖警区主任张国胜助理总监透露，该男子将于明早被带往法庭申请延扣。

他表示，警方目前援引刑事法典第186条文（妨碍公务员办公）与第506条文（恐吓），调查此案。

根据初步调查，双方是因误会而引发争执与肢体碰撞。

警方除了会向执法人员问话，也会传召当时的目击者，以了解事发经过。

这起事是昨天上午在蕉赖利双广场附近发生。

视频显示，一名华裔男子疑似不满轿车轮胎被锁，与执勤官员发生口角，并多次出言挑衅对方脱下制服单挑，引起路人围观。

双方吵得脸红耳赤，男子忽然从车内拿出一根木棍走向警员，所幸其家属及时阻止，并在一番劝说下上车准备离开，其中一名家属经过一番争执后精疲力尽，上车时失足跌倒，所幸热心的路人将她搀扶上车。

暴躁男上车后依然无法冷静，扬言要殴打与其争执的执法人员后驾车离开。

有关视频被全程录下并上传至脸书，引起热议，网民纷纷谴责这名男子有错在先，竟敢挑衅执法官员。