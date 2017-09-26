日作18小时还遭虐待 柬女佣9年只得万元 国内新闻

（吉隆坡26日讯）9年帮佣只得1万令吉，相等1年只得近1000令吉薪酬。

一名柬埔寨女佣在为一名雇主帮佣9年来从来分文未得，从清晨5时30分开始劳作至晚上11时30分才得以喘息，而雇主是在去年才以汇款方式汇入1万令吉给女佣在柬埔寨的家人，相等于过去每年工作一年只得逾1000令吉。

与此同时，女佣也在9年来不时遭雇主虐待，多达2次遭雇主掴脸，甚至以衣架鞭打。英文《星报》引述八打达再也警区主任莫哈末再尼副助理总监的谈话说，有关雇主开始时承诺每月提供500令吉酬劳，一年后提高至600令吉，然女佣却从来分文未得。

要求回柬埔寨探望病父遭拒

女佣除了每天从清晨5时30分工作至晚上11时30分，并被禁止出门与外面接触，在去年女佣要求返回柬埔寨以探望病中的父亲，同样遭雇主拒绝。雇主是在去年才以汇款方式汇款1万令吉给女佣的家人，同时佯称他若是汇入更多钱会遭政府充公。

警方是在该女佣于上周五从家中逃出及向警方投报后，在同一天逮捕涉案的雇主，并将在反人口贩卖第12条文及2007年反贩运移民法令下接受调查。