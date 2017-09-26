日均4童失踪投报 离家少年男女各半 国内新闻

（吉隆坡26日讯）全国每天平均有4名少年男女失踪，其中一半是离家出走，“投奔自由”。

全国性侵犯、家庭暴力、虐待儿童特别调查组主任王清兰助理总监指出，从今年1月至6月，在181天即接获723宗的儿童失踪案，期中一半即427宗案是离家出走“投向自由”的投报。

她说很多离家的少女年龄介于13至15岁的“危险年龄”，随时面对遭人性侵的高风险。她是在联合沙罗惹助理警监接受英文《星报》专访时如是指出。

王清兰说出，在社交媒体下遭诱使下，再加上各种心理、个性及同侪的交互影响下造成他们为“投奔自由”而离家。

接触网络认识陌生人

“在这个年龄，他们要寻找自我认同，要自我掌控。”

她说在首半年的失踪案中，其中有447名是少女，另276人是少男，当中345名失踪者最终返家，另378人尚下落不明。这些少男少女通过脸书及微信等社交媒体上结识陌生男子，甚至也有8岁女童以微信账户与陌生男子交换性感照片。

她促请家长必需扮演好监护者角色，比如将电脑放在客厅以便子女知道家人随时关注他们的行为。

沙罗惹也劝请家长必须知道子女在外的交往对像，很多家长在子女失踪后并不知子女在外的朋友为何人，也没有对方的联络。

此外，造成少女失踪的第2主因是“跟随爱人”，有93宗个案，紧接是跟朋友一起离家，占了69宗个案。

王清兰也指出，不久前来自蕉赖的2名6及7岁的少年离家出外在加影一家洗车中心工作。这2名少年说要体验外边的世界才离家，他们在发现外面环境的艰巨后最终返家。她说今日的孩子很早熟。

子女返家须销案

她也劝请在发现孩子失踪时，应先向警方投报。若发现孩子可能遭绑架，暂时不要声张，反之立即报警。我们担心若通过社交媒体声张，可能危及孩子的安全。

她说，不少失踪的孩子最终返回家中。一些家长在子女返家后并未向警方销案。她劝请家长在子女返家后有责任投报警方。

她说在接获24小时内，失踪儿童网站(https://knk2hilang.rmp.gov.my/) 将会上载这些孩童的资料。警方也了解社交媒体可发挥的功能，因此在去年11月与脸书合作，以便向脸书的社交媒体社群发送全国紧急反应警报（NUR）以要求寻找失踪者。

该紧急反应警报是在确认没有涉及绑架元素及恶作剧情况下才会启动。该系统是在2007年设立，通过各种管道包括媒体、酒店、及银行提存款机发出警报。