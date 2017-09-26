槟机场乘客量破61万 林冠英再吁中央扩建 北马新闻

（槟城26日讯）槟州首席部长林冠英指出，今年1月至8月止，槟城国际机场的乘客流动人数合共为465万8772名，其中7月的乘客流动人数更创下记录，高达61万9761名。

林冠英于周二召开记者会指出，槟城国际机场每月平均的乘客流动人数为58万2346名。

根据数据，今年1月56万5368名、2月53万7296名、3月60万6725名、4月59万4778名、5月58万2990名、6月58万7917名、7月61万9761名、8月58万8782名。

林冠英强调，如果与2016年同时期的429万7289名乘客活动人数比较，今年的465万8772名乘客流动人数是增加多达8.4%。

他补充，今年1月至8月的货物流动数量也比去年同时期增加3.8%，即今年的数量为1097万59公斤，去年则是1015万4324公斤。

因此，为应付机场增加的人流量，他再度呼吁联邦政府尽快开展槟城国际机场的扩建计划，而机场是在联邦政府管辖之下。

槟州地方政府委员会主席曹观友也有列席记者会。

表演快速换装魔术 夫妇三创世界纪录

“快速换装”的魔术表演夫妇曾玉良及林翠薇，成功打破旧记录，第三度创下该世界纪录！

林冠英宣布，曾玉良及林翠薇夫妇配合大马建国60周年纪念，于9月2日举办的槟城街头美食节上，已创下一项健力士世界纪录。

他说，该对夫妇是在1分钟内，以25套衣装及24次更换服装创下新的健力士世界纪录。

他也透露，今年的槟城街头美食节吸引合共24万人参与，而近1万人见证了曾玉良夫妇打破记录的挑战。

他强调，该对夫妇选择在槟城创下上述“壮举”，是因为林翠薇来自槟城，而其丈夫则是来自吉隆坡。

在记者会上，曾玉良及林翠薇也展示所获的健力士世界纪录证书。

曾玉良也感谢槟州政府给予机会，在槟城创下上述世界纪录，以及证明大马人民也能打破世界纪录。