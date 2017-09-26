凉棚和扩建范围也算入 怡门税估价方式引民愤 北马新闻

（怡保26日讯）随着怡保门牌税重新评估，屋前搭建的凉棚面积和屋后扩建范围也被算入门牌税中，市民对怡保市政厅于今年已推行的门牌税估价方式感到吃惊和不满！

巴占州议员张志坚指出，最近其服务中心共接获76名巴占居民投诉门牌税起价，而且在同一花园住宅区，每户住家涨幅不一的问题。

“这些涨幅接近30%至100%不等。由于人民已面对多方面开销起价的冲击，现在又多来一项涨风，令市民大感吃不消和不满！”

张志坚日前带领市民代表会见市政厅产业评估及管理组官员，以投诉为何在同一个花园区，但是门牌税涨幅不一样的问题。

他周二发表文告表示，根据有关官员指出，若是屋主曾装修屋子，并增加屋子面积和搭建遮篷，其产业门牌税将被重估计算，其中屋前遮蓬的税率占了三分之一，而屋后扩建面积则占税率100%。

张志坚：屋外遮篷并非居住

张氏对市政厅将市民屋外遮篷的面积也融入门牌税计算项目内深感不满，毕竟屋外遮篷只能用于泊车和遮挡风雨，而非用于居住或营业用途。

他表示，市政厅产业评估及管理组重估产业的年值，并以16.5%的门牌税率，来征收每年的门牌税，而根据屋主收到的信件，新的门牌税收费已在今年7月1日生效。

他说，这项涨幅波及全怡保的市民，他已协助市民致函向怡保市长提出上诉，也将在下季州议会向州政府反映和提出反对。

“根据市民接获的门牌税重估信件，在1976年地方政府法令142条文的规定下，若任何民众对调整年值有疑问，可以在落实调整年值的前10天，以书面致函市长。

他补充，信函中也注明提呈反对信函的最后日期，不过，根据171法令第127条文，门牌税率的上诉及反对则不受理。

他希望市长为门牌税涨风课题作出解释。