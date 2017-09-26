【槟华小学爱心家长交通队交流会】李洁华：避免塞车 学生应搭学巴共车上课 北马新闻

（槟城26日讯）槟华小学家协主席李洁华医生吁请学生乘坐学生巴士或共车到学校上课，以舒缓学校门口车辆排长龙的交通阻塞乱象。

槟华小学家教协会发起的槟华小学爱心家长交通队，今日上午邀请光华小学、商务小学、时中小学及峇六拜小学学校家协代表做交流。

李洁华说，以前多数学生乘搭学生巴士到学校上课，如今每个家庭都有车，大部分家长都亲自驾车载送孩子到学校，以致槟华学校门前的歌德路，在上课及下课时间必面对交通阻塞。

家协因而在3年半前发起了爱心家长交通队，至今活跃会员有150多人，家长们分工合作，在上学及放学时间，指挥学校门口交通，安排学生家长车辆停泊在适当的地方，减少交通阻塞，取得了良好效果。

槟华小学校长黄渼茱说，该校学生人数有1470人，一半以上的家长每天驾车载送孩子上学，这种情况逐年增加，导致车辆穿流不息的歌德路，在上课及下课时间，车辆排长龙。

槟华小学董事总务拿督蔡贵荣欣悦表示，槟华小学爱心家长交通队成立之后，感化了许多家长遵守交通，不乱停车，也提升了学生们的安全。

玻璃池滑州议员叶舒惠说，槟岛交通局每月平均发出3600张新驾驶执照，驾车人士愈来愈多，驾车人士必须自律，遵守交通规则，才能改善交通，保护自己也顾及到他人安全。

出席交流会单位有槟岛市政厅学校交通堵塞小组委员会代表，市议员陈伟俊、王宇航、颜艾菱、卡拉、黄顺祥及纳西尔等。