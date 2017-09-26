大山脚周六庆中秋 邀您缝娃娃送小孩 北马新闻

（大山脚26日讯）把爱传出去！大山脚圣安纳铁马福传邀请民众与爱传望，缝制猫头鹰送给一群贫苦的山区孩子。

配合本月30日（星期六）的大山脚中秋嘉年华，铁马福传将延续去年的活动，再次在会场开设特别档口，缝制一大一小的猫头鹰布娃娃，缝制猫头鹰布娃娃活动是从下午6时开始至晚上10时，无需费用，只需带您的双手前来。

活动负责人说，大的送给山区孩子，小的送给自己带回家。希望能借此唤醒大家在中秋月圆人团圆时刻，去关心社会弱势群体，全部缝制好的布娃娃将通过粉红鞋组织送到贫苦山区。

“去年，粉红鞋把猫头鹰娃娃带到了印度的加尔各达，也带到了台湾花莲的玉里镇，孩子们欢喜的收下猫头鹰娃娃，也收到了素未谋面者无条件的爱。今年，铁马福传决定延续佳节送爱的精神。”

“玛窦福音第25章第40节有提到：凡你们对我这些最小兄弟中的一个所做的，就是对我做的。山区里住着一群贫苦的孩子，他们或许一生中都未能拥有一个布娃娃，一个城市孩子可能一下子就玩腻丢弃的布娃娃，对他们来说是多么珍贵。如你也想把温暖带给他们，欢迎一起来缝制猫头鹰娃娃，为山区孩子献上爱和祝福。”