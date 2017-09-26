乔治市人与事 异言堂

文：胡佑强

连续写了几期的“国家大事”的观点后，突然有个感觉想要写一写乔治市这个城市。

今天想介绍的是一档在世遗核心区的云吞面。在乔治市很多地方都可以吃到云吞面，但这家有什么特别呢？他的特别之处是他的云吞炸面，还有分粗和幼面，用炸面煮的云吞面是非常罕见的。这个云吞面摊就摆在住家前，地点位于打石街，门牌三十四号，后面是住家，我想应该是老板的家吧。这家摊口是没有售卖饮料的，不过隔壁就有家咖啡店，大家可以选择坐在店内或屋前的走廊，非常传统的住家式饮食体验。每当我去光顾时，老板自然而然的就会以广东话说对我说：“你的是幼面，先坐一会”，咖啡店老板有时问也不会问就直接送上咖啡乌！老顾客，无须言语就可以点餐了。

除了云吞炸面，我也喜欢到大伯公街的丽罗茶室吃早餐，茶室外面三轮车档的印度炒面火候够，味道口香一流。有一回如同往常一样，和太太到那吃早餐后就送她去上班，在途中，太太就问我“刚才咖啡你给钱了吗？”我说“不是你付了吗？”糟糕，这个搞乌龙了，吃了霸王餐！放了太太后，我就马上转回到茶室去付款。老板就站在柜台，我第一句话就“头家，不好意思！刚才忘记付款”老板笑笑的对我说”不急啦，刚才看你好像赶时间！下次来才给也没关系！”。茶室做的是几块钱的生意，赚的也是要累积的几毛钱，但提供给你却是浓厚的人情味！

大家谈到执法人员，往往就会大吐苦水。人们常遇到是违例泊车然后被写罚单、锁车轮或“太幸运”就是被拖车！如果我告诉你，我没有被锁过，是骗你的。我也被锁过车轮！有一回到一家店处理文件的事情，在那商业区兜了几圈，都找不到位！没法子了，唯有违例了！先表明，不是停在大路旁，不阻碍交通的！在速战速决下，把文件处理好。执法人员刚到！“对不起，先生，已经写了，如果你早一分钟，就没事”这位执法人员很有礼貌的把罚单递给我，还特别交代14天内缴付有折扣！在这城市生活，都会面对类似的问题！人们总会认为执法人员为难大家，但将心比心，他不写罚单或执法，人们就会质疑他们工作态度。我真的希望大家如有不满，请别向他们宣泄，因为他们也只是执行工作。我现在回想起那位执法人员特别告诉我14天内缴付有折扣也未尝不是一种人情味？

在城市生活，难免会面对很多外来的压力，但在人情味的冲调下，让我们的生活可以美好惬意一些。