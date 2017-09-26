人妻与上司偷情 误传奸夫裸照去家长群组 国际新闻

（济南26日综合电）山东临沂市有一名貌美人妻，与上级“领导”到宾馆偷情，原本想传男方的浴室裸照到对方手机中，没想到手一滑却传到自己小孩的家长群组。整个群组无人敢出声，人妻不断用表情符号“洗板”化解尴尬，可惜奸情已公诸于世，奸夫最后当然是被免职。

据悉，这名想靠美色博上位的人妻姓梁，她日前与临沂市金雀山街道党工委党政办副主任兼信息办主任赵飞到宾馆开房，完事之后拍下赵男全裸在厕所大便及抽烟的照片。她一时兴之所致，想将照片传到对方手机，想不到一个不小心，却把照片传到小孩就读学校的家长群组中。

事隔好几个小时，群组内都无人留言，梁女发现失误后，赶紧补上好几个尴尬表情符号，企图“洗板”将照片顶上去，可惜为时已晚。事件在微博传开后，赵飞很快被免职处分。

不少网友嘲讽：“偷情有风险，发照需谨慎”、“天朝反腐，女人绝对是一流”、“反腐果然还是要靠二奶啊”。也有网友替梁女的孩子和丈夫感到难过：“李XX同学（梁女的孩子）再也不希望在校门口看到他妈妈了”、“最难过的是小朋友现在的爸爸”。更有毒舌网友劝梁女丈夫：“需要验一下，小孩现在的爹可能不是亲爹”。#