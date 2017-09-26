文：张网

伊党已经准备来届大选三角战了，行动党、土团党、诚信党都铁下心硬碰，只有公正党还不死心。

早前希联理事会已议决并签署协议，终止与伊党的关系，公正党联伊派仍不愿遵守，还以安华的文告来撑腰，保持与伊党斡旋。那么，旺阿兹莎有份签署的协议书还有效吗？这可看清一点，旺姐做不了主，阿兹敏的怯懦，安华懵懂了？

本文只专注评估雪州政治。公正党领导的雪州政府会因三角战而易主吗？阿兹敏是信心不足，公正党妇女组主席祖莱达也表示悲观，而推动民调INVOKE的拉菲兹则不惧三角战，两派意见相左。

盟友的行动党在华人区竞选，伊党宣布要参选的42席，只有一席会侵犯到行动党（15席）地盘，后者在上届大选，各区多数票都非常高（最低也有1702票），伊党与希联断绝，对行动党战绩影响不大。

土团党从零开始，当然更乐见伊党离队，以便能与诚信党瓜分伊党曾竞选的20席（1席与公正党重叠），只是雪州公正党不敢放手一博，一边等伊党回头，另一边又要如何分配这20席？

从上届大选各党赢得的版图解读，国阵势力在北部，除华人区的适耕庄区及新古毛区被行动党占据、 沙白区归伊党之外，北部俱一片蓝海；公正党在吉隆坡附近地区有斩获，伊党则在外围郊区取胜。行动党城乡华人区都通吃，支持该党的华人票达高峰。

没有华人票及公正党的支持，伊党很可能打回原形，如2004年般吃蛋，那年公正党也一无所获，被新首相阿都拉旋风吹倒！

不自量力、沉溺在乌托邦中的伊党，其思路无法捉摸，三角战无疑自寻死路。

雪州政权实际上看公正党、土团党及诚信党合共能赢得多少马来票。公正党保住现有城镇及半城乡14个选区（包括离党的卡立占去一席）的几率尚高，在伊党占据的13个乡区议席可就有剧战，这也包括巫统现有的12席。这12席在伊党搅局之下，希联要取胜并不容易。

伊党在雪州基本盘不强，但历届大选其败选的候选人的选票仍可保住按柜金，证明它在马来乡区尚有不弱的势力，估计能获得20-30%马来票，公正党也大致如此（指乡区），巫统则可获得35-60%马来票，在巫统胜选的州议席，它获得的马来票至少要超过55%（华人七八成投民联），才能取胜。

在三角战中，伊党的支持票投回伊党，希联就得依靠土团党及诚信党拉票补数。从雪州希联组织看，土团党只2人进入，比行动党及诚信党少一人，阿兹敏还是较看好诚信党，对马哈迪的土团党有戒心。

个人估计，诚信党可拉走约20%伊党支持者票，土团党大约也可夺去10-15%巫统支持票，加加减减之下，三角战，希联或国阵都没有绝对的胜算，苦战难免。伊党注定要输得灰头土脸，除非它与国阵暗渡陈仓，结局又不同!