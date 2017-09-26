文冬成置业乐业好据点 异言堂

文：许馨今

我国的房地产价格，虽然比起区域国家的房产市价仍相对地低廉，但是，在直辖区吉隆坡地带，因人口集中，房产价格在过去十年连升三倍，屋型大部分趋向高楼层公寓，人们要寻求有地房产作为安居之所是越来越难实现。为此很多房屋发展商已陆续在巴生谷南部开发房地产项目。然而随着人口逐渐增多，除了往南移，房地产的目光也开始往东移，其中，近年获得当局积极发展的文冬县，就是寻求建立家园者的好目标。

文冬距离吉隆坡大约只50公里。在在大吉隆坡发展大蓝图下，文冬已经被圈定为首要的卫星市或后花园，加上“2035年文冬县发展大蓝图”推出，文冬的经济将会全面蓬勃推进，对当地房地产来说是利好的消息。

交通部长兼马华文冬区国会议员廖中莱之前也表示乐观看待文冬的房产业契机。尤其是东海岸铁路建成、中枢大道落实，文冬的交通便利，很自然地会带动当地的房地产前景。

事实上，文冬的房价这几年已经上涨不少，根据国家产业资讯中心报告，文冬双层排屋的价格，从2011年的2011年的16万5000令吉，增加至2014年的26万令吉，涨幅约57%。但是，相对吉隆坡地区来说，同样的类型的房产，售价要昂贵一倍。在文东置业相对来说仍属于经济实惠。

文冬无论在旅游、文化和商业经济活动，都在正向发展中，并且有大蓝图支持，这些因素，能够支撑当地房地产的供应和需求。对于要置业的小家庭或年轻人，文冬的房产无论在地理位置、升值潜能，自住或投资，都很值得考虑。

对于文冬房地产将高企不下的隐忧，廖中莱之前有透露，政府有计划在文冬的不同地方建设四个不同的“一马房地产计划”项目，提供当地人可负担房屋。

此外，在居住环境方面，文冬的发展基础是以生态经济为基础，它仍会沿着天然环境，优化地建设，是一个适合一家人安居乐业的地方。

在很多先进国家，由于市中心房价高昂，很多人都选择住在郊外，然后每日乘搭快铁上下班或上下学。这有赖于国家发展完善，提供便捷的公共交通设施和便利，同时有效减低城市的人口过度聚集、减少环境污染。

我国也正朝着这个目标前进。正好文冬是处于这样的发展趋势中的一员，不久的未来将有东海岸铁路和中枢大道的便利，让文冬轻易连接到城市。既可继续在大城市活动，也能够在郊外拥有惬意的家园，两全其美。