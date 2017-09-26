早前助查杀警案·现涉嫌边境走私 40特警押4被告面控 北马新闻

(亚罗士打26日讯)4名早前在武吉阿曼副警长枪杀案中被扣捕助查的嫌犯，因涉嫌边境走私活动，今早在刑事法典第130V项(被认定为有组织性的犯罪集团)条文下，在亚罗士打法庭面控，4人听取控状后不认罪，案件将在10月26日过堂，4名被告都不获保释。

4名被告今早8时20分，由来自武吉阿曼警察总部和吉州警察总部逾40名全副武装的特警押送到亚罗士打法庭面控，审理此案的第2地庭及法庭扣留室全程有特警驻守。

4人是活跃于边境走私活动的“PAK SU”党主脑及3名党员。

4名被告分别为主脑佐哈里(35岁)，来自吉北日得拉，罗希迪(35岁，登嘉楼)、诺拉兹(37岁，吉北日得拉)，以及沙哈旦(38岁，亚罗士打)，4人也是武吉阿曼副警长枪杀案中被扣查的嫌犯。

根据控状，4名被告于2015年1月1日至2017年8月30日期间，在吉北古邦巴素县，成为有组织性犯罪的“PAK SU”党成员，触犯刑事法典第130V项条文(被认定为有组织性的犯罪集团成员)，此条文下一旦罪成，可被判监禁不少过5年或不超过20年。

4名被告涉嫌的走私活动包括贩卖人口及各类走私品。

不获保释

负责此案的主控官莫哈末依兹哈努丁表示，4名被告是在2012年国家保安(特别措施)法令(SOSMA)下被扣，因此不获保释。

他说，此案化验报告出炉后，将申请把案转至高庭审理。

承审此案法官为阿兹曼，被告佐哈里、罗希迪以及沙哈旦的代表辩护律师为梅维隽，诺拉兹的代表律师则是法依扎拉曼。

诺拉兹代表律师法依扎拉曼表示，其当事人当初是在刑事法典第302项谋杀条文下被延扣，但并没有被控谋杀罪，警方较后援引刑事法典第130V项条文继续将之扣捕，目前已进入第37天。

他举例，其他在2012年国家保安(特别措施)法令(SOSMA)下被控的案件，都快速转交高庭审理，希望此案在等待化验报告的同时，能够快速进行审理。

其他成员党或近期被控

吉州警方刑事调查组主任米尔高级助理总监表示，“PAK SU”党主脑及3名党员今早被提控，与武吉阿曼副警长枪杀案无关，而是因为涉及边境走私活动，这也是全马首宗涉及边境走私活动而被控的有组织性犯罪私会党。

他不排除，近期内还有其他成员党将被提控。

他说，4名被告之前是在武吉阿曼副警长枪杀案中被警方以刑事法典第302项谋杀条文扣捕助查，不过，警方较后援引2012年国家保安(特别措施)法令(SOSMA)展开调查，4人今早是在刑事法典第130V项条文下被控。

他表示，警方目前还在追缉其他党员，并希望“PAK SU”党被捣毁后能够有效打击边境走私罪案。

提及武吉阿曼副警长枪杀案，他指出，案件还在调查中。