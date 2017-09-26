人民没有安全感 异言堂

文：祝君好

近日宗教学校发生火灾，因为铁花锁死，造成23名师生逃生无门，丧身火海的悲剧。在这起事件中，人们聚焦在为何该学校没通过消防检验而继续开办，以及7少年因不满遭讥笑而纵火所引发的这场悲剧，对于7少年所作所为进行探讨。

坦白说，类似悲剧不是第一次发生，这么多年来也发生多宗大火，因住家窗花锁死而逃生无门的悲剧。不管火灾水灾或什么天灾人祸，我们的官场文化永远都只会在事后诸葛亮，说出一大堆似是而非的道理，让民众越听越愤怒。

其实，在这宗惨剧后，笔者在咖啡店听到的一个问题，倒是值得大家讨论。坊间就问：为什么这些铁花要锁死？说穿了就是要防盗贼。这又延伸一个问题：为何人民这么没有安全感，防盗靠自己而不是指望执法当局？

想当然尔，虽然警方口口声声说犯罪率下降，但人民感受到的是另一回事，不少住宅区盗贼猖獗，觉得靠执法当局不如靠自己。要不然也不会有这么多住宅区，还要自讨腰包请保安员看顾家园的安全了。

讽刺的是，给予人民安全的居住环境，原是执法当局应该给予百姓的最基本保障，人民每年缴那么多税，如今却落得保安需自己付费负责，情何以堪？更何况在如今生活艰难时刻，并不是每个人都有能力自雇保安员。

可想而知，有能力雇请保安员的住宅区，只好花点钱买个心安，希望在自雇保安员的情况下，能阻吓不法之徒，生命财产较有保障，高枕无忧。至于那些没有能力雇请保安园的人民，只好自求多福，在家里多加几把锁，甚至把铁窗花锁死，以遏阻盗贼。

说到底人民固然知道把铁窗花锁死是不智行动，但对于一些经常进贼的住宅区而言，进贼进到怕，除了财物损失，心理的伤害更大，每天都担心盗贼进门时碰巧遇个正着，会不会人财两失，可说盗贼比祝融更可怕；盗贼就在你身边，但祝融未必会来访，所以在“两害取其轻”之下，只好安装铁窗花，甚至锁死以免被盗贼盯上。

因此，这起大火悲剧看似和治安扯不上关系，但实际上还是息息相关的。如果人民对执法当局有信心，如果治安获得保障，相信没有多少个人愿意把家里的生路给封死。执法当局口口声声以数据来表明犯罪率下降，可人民不要的是这些纸上数据，而是确确实实感受到生命财产获得保障。坦白而言，这一点执法当局还有很大进步空间，也希望当局能加紧努力打击罪犯，以赢取人民的信任，让普罗百姓无需自雇保安员，无需把自己的家设计成一个逃生无门的铁笼。