“后李光耀时代”的新中关系

文：黄婉玮

新中关系一直受华文媒体和华人社会的关注，不只是大国与小国打交道的模式，也向华人世界展现了被视为“同宗同源”的两国存在的政治文化差异。

就在去年，新中关系可谓一波三折，眼看新加坡与中国的外交关系已达到恶化水平，而今新加坡总理李显龙再次踏入中国境内与国家主席习近平会面，把僵局又挽回来。

根据观察学者的逻辑思维，当新中两国领导人晒上“幸福合照”时，意味着新加坡又远离了美国一步，所以这一次的关系调整，让媒体又把焦点放到新中关系转好对美国造成的冲击程度。

从李光耀执政以来，新加坡贯以中立原则和不结盟的立场，才能一直维持在中美两大国之间的地位。平衡大国的外交术是新加坡最重要的外交模式，而除非李显龙有其他想法，否则的话，新中关系转好不能算是新意，新加坡与美国之间亦不会为中国而疏离。

除了美国，中国媒体还把焦点放到了台湾与新加坡的关系，众所周知，台湾与新加坡以“星光计划”之名一直维持着军事合作关系，就在新中关系趋和的当前，中国官媒之一的环球时报点名该计划应该喊停，并表示北京已对如此破坏“一中原则”的合作关系容忍了42年。

新中关系与新台关系看来似乎也和新中与新美的关系一样，都是此消彼长的状态。

站在第三者的角度来看，过去的新加坡可以在两岸关系上扮演拉拢者和搭桥的角色，让世界瞩目的“汪辜会谈”与“习马会”在新加坡举办，特显出新加坡平衡共产党与国民党角力的功架。

而今是李显龙主政的时代，国内社会依然稳定，在外交上却屡屡遇到波折，表明新加坡的外交地位已在产生微妙的转变，在中美博弈的课题上，新加坡表现的中立原则也已经开始模糊化，或许是到了“后李光耀时代”较无所适从的表现，或许新加坡已经走到另一个十字路口，所以需要重新调整的又何止是新中关系呢？

回顾新加坡在两岸关系发挥最大功力的时刻，都是国民党执政期间，换了民进党上台后，新加坡的功架似乎已无用武之地，反而给了中国占主导地位，趁此机会要求结束维系新台关系的“星光计划”。

这么看起来，也意味着台湾将越来越孤立，虽然“星光计划”不会影响台湾的经济出路，但也算是台湾用来牵制新中关系趋近的一个工具，如果真的弄丢这个工具，台湾在中国面前毋庸置疑的就更微弱了吧？