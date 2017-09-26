今年月亮如此多娇 异言堂

文：叶汉荣

皱纹和华发年年增，你，多久没端详？天天把三高药丸往嘴送的爸爸脸庞？

日日为你洗衣做饭，你，多久没牵扶？双脚变形行动越来越慢妈妈过马路？

肩扛数十年重担，和柴米油盐酱醋茶战争久了，也有病有累的时候。

是否关心他们的健康状况，了解他们的内心感受和精神世界？

你养我大，我喂你老！老年更需要精神营养，渴望爱与关怀。

除了给家用，载他们去中央医院复诊，周日去吃煮炒，家里装ASTRO让他们看新闻，追连续剧外，也不妨鼓励爸妈多运动，参加他们喜欢的歌唱、团康等活动。

比如打太极、吹口琴、学华乐、唱老歌，都是不错的选择，这些活动也可舒缓忧郁症，降低老人痴呆症。

年轻人为了小鲜肉演唱会，耗整个月薪水，排队、买票、举牌、送花、疯狂、呐喊、歇斯底里。

乐龄族也有权选择他们美丽、内涵的消遣娱乐，更平衡、踏实的享受余生。

老人肚里住着一个小孩！有他们纯真、可爱的一面，只是长期为家计、为孩子奔忙，这股因子未被挑动而已。

参加全国旧曲歌友大会，深深体验这一点，平时灰头土脸的爷爷奶奶、爸爸妈妈，在舞台上又唱又跳，尽情发挥才华，复活周璇，倾诉衷情。

1989年9月22日，即周璇逝世32周年那天，八个旧曲推手登上凉风习习、寒气逼人的云顶聚会，谈周璇、念周璇、唱周璇。

那是一个有情有义、有歌有梦的朴实真情年代。

他们将922立为旧曲盟约，但谁也没想到，这八人小圈圈所泛起的涟漪，后来竟变种、转型，在各州知音人真诚推动下，扩大为当下年度旧曲盛事。

金嗓子逝世60周年，目前全球只有大马，是唯一一个年年都在办聚会纪念周璇的国家，这也是我们引以为傲的地方。

今年霹州办大会，除了让歌友住好、吃好、尽情唱老歌外，还注入新元素，邀刘道南老师，规划具珍贵历史价值的老戏纸（街招）展览和周璇讲座。

老戏纸，陪伴我们长大的文化产物，数十年不见，这回重展芳华，勾起无限回忆。

小时候，没钱买票看戏，只有借着戏纸，迷明星、看图片、读剧情慰心灵。

922已宛如年度朝圣大会，全国包括海外歌友，十分珍惜这三天两夜相聚，大伙都暂抛工作，忘记家庭，披星戴月，赶来见见老朋友，开心唱旧曲。

在这功利主义抬头、世态炎凉年代，这份纯真情谊显得越加珍贵。

不赴喜宴赶歌会

节目常撞期，适逢家兄娶媳妇，赴喜宴？赶歌会？最后还是选了后者，那是一份对周璇的信仰，对老歌的狂恋。

今年月亮如此多娇！欣见歌会办得皎洁明亮，还吸引新生代参与，希望新苗有所吸收和认同。始终相信，好艺术好文化，不会消失断层，老歌将继续找回应有的定位和尊严，成史诗、成永恒！

周璇的歌声，感性中带着谦卑厚道，她的一生，澎湃着苦辣甜酸，却散发高贵顽强，是全球华人的一轮明月。