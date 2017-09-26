自主沉浮写春秋 谁知过往流岁月 隆门客栈

文：胡一刀

『希联马老爷、林吉祥到砂拉越造势，声称欲还原沙巴、砂拉越的自主权。根据当年马来西亚协定，新加坡、沙巴、砂拉越和马来亚具有同等地位。不少东马朋友，对沙砂长久被当作一个州属看待相当感冒。』

来届大选看似战情激烈，而且延烧至东马沙巴、砂拉越。其中关键，沙巴、砂拉越，究竟是马来西亚的一个州属，还是马来西亚联邦的一个属邦？

不少东马朋友，对沙砂长久被当作一个州属看待相当感冒。希联大头马老爷、林吉祥进入砂拉越造势，第一晚在超过万人的群众大会上，便顺应将砂拉越称呼为Territory。这个英文字意为领地、地区，《当今大马》译成“特区”，但此特区却又不似香港特区（SAR）。

如果根据1963年“马来西亚协定”，北婆罗洲（即沙巴）、砂拉越、新加坡则被称作State。在英文里，state可以是国家也可以是省或州。在这方面，台湾学者陈盈雪认为可译成“邦”，把territory译为“联邦属地”或“联邦地区”。

1963年马来西亚联邦成立之前，马来亚、新加坡、汶莱、沙巴、砂拉越，就被统称为“五邦”。换言之，当时五邦地位平等。

根据维基解释，所谓联邦制是由两个或两个以上的政治实体（共和国、州、邦），结合而成的一种国家结构形式。

“联邦制国家由各个联邦成员组成，各成员单位先于联邦国家存在。联邦成员国在联邦国家成立之前，是单独的享有主权的政治实体；加入联邦之后，虽然不再有完全独立的主权，但在联邦宪法规定的范围内，联邦成员的主权仍受到法律保护，联邦成员有自己的宪法和法律。”

换言之，沙巴、砂拉越都享有一定主权，但当前所谓主权的体现，基本上不过是移民局批准或不批准非东马人进出、法庭和立法议会仍可自由使用英语等。

尔后，汶莱决定不参加联邦，1965年新加坡也退出马来西亚，这使沙砂不少人民感到气馁，当时沙巴首长唐纳史蒂芬，更一度要求检讨沙巴的参与（欲学习新加坡脱离？）

1960年代江湖盛传一个说法，唐纳起初大力反对马来西亚计划，他曾经措词强烈批评：“马来亚建议我们加入成为第12州、第13州、第14州，这是帝国主义，把我们变成马来亚殖民地，意味把我们交给你管。”

然而，经过新加坡李光耀不断游说下，唐纳终改变主意参与马来西亚。根据江湖传言，李光耀告诉唐纳，东姑退位后将由李光耀接任首相，而唐纳则为副首相，并将由唐纳接第三任首相云云。

如果传言是真的，唐纳未免太天真呗？唐纳父母都是混血儿，父亲有卡达山族血统，那时卡达山族受教育不多，唐纳被视为卡达山人的英雄。但后来中央看似对唐纳猜疑，扶植穆斯林土著慕斯达化接任沙巴首长。

唐纳随后皈依伊斯兰教，1976年重任沙巴首长，两个月后在一场神秘空难中丧生。直至1980年代，才有另一位卡达山族拜林赢得政权，是为第二位卡达山族沙巴首长。此后，历经连番巨变，如今沙巴成了穆斯林主宰。

砂拉越也是类似命运。第一任首长是有华人血统的伊班族加隆宁甘，他成立的砂拉越国民党1962年赢得大选。加隆宁甘起初大力反对马来西亚计划，但之后却反而拥护马来西亚计划。

不过，由于原住民土地政策，加隆宁甘和中央意见不合，不到三年便被东姑背后推动投不信任票下台。接下来，经过一段纷纷扰扰，1970年拉曼耶谷上台，此后穆斯林土著便主宰砂拉越。

砂拉越前首长已故阿德南曾表示，必要时将在国会推动修改1976年联邦宪法，撤除把沙巴、砂拉越当作和西马各州同级看待。因为根据1963年马来西亚协定，新加坡、沙巴、砂拉越和马来亚具有同等的地位。

纠结关键，西马主宰了沙巴、砂拉越，不少东马朋友感到受剥削，尤其盛产石油的两地仅仅分配5%石油税。过去，沙巴一度争取50%石油税，砂拉越也曾争取20%石油税，但中央始终没有答应东马诉求。

还有还有，西马不断插手东马政治，让非穆斯林土著累积许多不满情绪。

在砂拉越，马老爷、林吉祥皆称，希望至少赢得东马40国席。哦，希联好高期望，可能性有多大？且胡凑一句称之：“自主沉浮写春秋，谁知过往流岁月。”也是，自己的命运自己掌握，来届大选就看东马了？