港旅行团南沙遇车祸 旅巴撼无灯货车尾2死逾40伤 国际新闻

（广州26日综合电）一辆接载香港旅行团43名团友的旅游巴士，周一（25日）7时许在广州南沙区一条大桥，疑与大货车相撞，团友至少两死逾40人受伤。现场消息指，旅游巴上有43名团友，除两人死亡，另有10人受重伤，要留在当地医院急救，24名伤势较轻的港人，周二（26日）凌晨经落马洲返港治疗。入境处即时提供全面支援，驻粤办人员赶到现场和医院全力支援，及安排伤者返港医治。

据悉，遇车祸的香港团友，参加大航假期一个番禺一日游旅行团，事发时悉数坐旅游巴返回深圳，途经南沙区榄核镇附近浅海涌特大桥发生车祸。现场消息指，旅游巴士撞上一辆大货车，大货车当时停在路面上，无开灯号，旅行巴士收掣不及出事。据网传短片显示，旅游巴士车头严重损毁，车厢内血渍斑斑，消防员和医护人员登车抢救，现场停泊大批救护车。

据悉，有24名伤者周二凌晨经落马洲返港，消防处出动7辆救护车接载伤者到医院治疗，当中13人送往北区医院，其余11人则送往博爱医院救治。

入境事务处发言人表示，获悉事件后，已主动与有关旅行社及香港旅游业议会（旅议会）联系，驻粤办入境组人员已抵达当地医院提供支援及协助，入境处现正尝试与死伤者家属及伤者联系，并按他们的意愿提供可行协助。

香港旅游业议会总干事董耀中表示，该旅行团属大航假期，旅行社已派人到内地善后。#