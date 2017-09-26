刺激迷走神经 15年植物人恢复知觉 国际新闻

（巴黎26日综合电）法国一名男子因车祸而处于植物人状态15年，医生在他胸腔植入迷走神经刺激器后，有恢复知觉迹象。

迷走神经是脑神经中最长，由人脑一路延伸到心脏、肺与肠。迷走神经刺激（Vagus Nerve Stimulation，简称VNS）已经被医学界用在癫痫、忧郁症的治疗。法国里昂马克詹纳洛德认知科学研究中心主任西里古说，迷走神经活动对于觉醒、警觉以及应急反应来说，都起著重要功能，她所率领的研究团队则希望透过刺激迷走神经疗法，让植物人恢复知觉。

一般相信，如果患者意识障碍持续12个月以上，一般就认为无法复原，但最新研究结果完全打破这观念。西里古表示，这名现年35岁的植物人在车祸之后的15年来，状况丝毫未曾改变，但经过历时一个月的迷走神经刺激之后，其注意力、身体动作及脑部活动，均出现了重大进展。

研究团队透过正电子扫描（PET Scan），发现这名男性植物人接受了迷走神经刺激治疗之后，脑部主管葡萄糖代谢的区域变得活跃，而葡萄糖代谢对于心智功能至关重要。