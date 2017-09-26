洗衣店拒非穆斯林光临 柔二王子与纳西尔：太极端 国内新闻

（吉隆坡26日影导）“太极端了！”、“非伊斯兰教所为！”！

柔佛麻坡一家自助洗衣店只限穆斯林顾客光顾，成为话题，柔州二王子天猛公东姑依德利斯及首相胞弟弟拿督斯里纳西尔也看不过眼，在社交媒体“Instagram”评论。

昨天下午3时许，东姑依德利斯分享一篇洗衣店谢绝非穆斯林的新闻报道，直言难以置信。

“这是真的吗？这太极端了。我深感震惊。”

二王子说：“我所担忧的是受祝福的人民，而不是店主。我们的方向是很可怕的象征。”

东姑依德利斯上载可兰经文的图片，解释伊斯兰教导穆斯林对人善言，而并非仅限于穆斯林与穆斯林之间。

“伊斯兰教导我宽容与尊重其他信仰的人。并不是自视为优于别人。”

随后，纳西尔也分享帖文说，洗衣店将非穆斯林拒于门外，并不是伊斯兰教所为。

“这令人不安。我们若要建造和平与进步的多元马来西亚，须遏制这样的极端主义。”

他强调，这必是误解了伊斯兰教导。

日前，一家麻坡自助洗衣店在店内置放“仅限信奉伊斯兰的顾客”的告示牌，于是有网民拍照上载在网络传开，引起热议。

这家坐落麻坡仲尼路的自助洗衣店，开业1年多，早期开放让各族民众光顾，但近来附近新开设一家洗衣店后，老板一周前表明只做穆斯林生意。

据报导，业者受访时说，该店欢迎华印裔穆斯林光顾，却不愿接受非穆斯林顾客‘他也拒绝回应，是否担忧非穆斯林顾客携带沾有狗毛等不洁衣物到洗衣店清洗。

马来文《大都市日报》则报导，柔佛伊斯兰宗教理事会顾问拿督诺加杜和柔佛宗教司拿督莫哈末塔希支持此举，前者认为，穆斯林及非穆斯林须确保所洗衣物没沾染“秽物”。

不过，玻璃市宗教司拿督阿斯里及国衣诚信党副主席哈萨努丁炮轰，禁止非穆斯林使用洗衣店，不符合伊斯兰教教义；他们认为，洗衣店东主思想狭隘，更警告这助长极端主义。