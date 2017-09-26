推动“找回旧党员”计划 槟马华大会让全员出席 北马新闻

（槟城26日讯）为推动“找回旧党员”计划，将于本周六（30日）在槟州华堂平章堂举行的“2017槟城马华年度大会”，将公开让所有党员出席，不再局限于以往每个支会委派5个代表的邀请，同时当晚将颁奖给予“带最多党员回家”的区会。

为了鼓励各区会将失联或少联系的党员“带回家”，大会将进行指纹鉴定及更新老党员的个人资料。马华槟州联委会秘书陈协成周二召开记者会时说，该会新上任的州主席拿督陈德钦推动新作风，决定不分背景、不限人数，让所有党员都有机会一起来参与年度大会。

届时，马华中委及每一位前任州主席、州秘书、上议员、国州议员也受邀出席观礼，预计今年会有超过500人出席。陈协成指出，当晚的大会将由马华总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱将主持开幕，会上也将有陈德钦报章专栏合集《钦政爱民》的新书推介礼，以及基层领袖辩论会。

当天傍晚6时正为报到及享用自助餐时间，晚上7时正正式开始大会，由于停车位有限，他呼吁出席者尽早到场。出席者不必提早报名，只须于当天到报到处说明自己所属的区会。他吁请所有党员穿上党服出席，没有党服的则可穿白色上衣，届时大会将分发马华徽章。

出席记者会的尚有马青槟州署理团长洪祖錆、副秘书黄德亮、马华升旗山区会委员陈鸿满，以及峇眼区会新闻官郑山尼。