拥毒被捉图贿警 2男罪加一等 北马新闻

（大山脚26日讯）贿赂警员罪加一等！2名男子被警员揭发拥毒，试图以150令吉贿赂警员不要逮捕他们，警员不为所动秉公办理，将他们带返警局查办，2人面对毒品罪之余，也会因为贿赂警员一事，遭反贪会调查。

威中警区主任聂罗斯助理总监周二发文告指出，诗布朗再也分局警员今日午夜12时30分左右，在诗布朗再也一带进行防范罪案巡逻时，于葛拉昔路一旅馆前，逮捕2名巫裔男子。

他说，警员对2人的轿车进行搜查时，在司机座下方搜出一个黑色包裹，里面有2包青绿色的块状和粉状物质，疑为海洛因毒品，另有2个透明包装袋、1个电子秤重器及2把剪刀。

他指出，2名男子行迹败露后，掏出150令吉现金试图贿赂警员，要求放过他们一马，惟，执勤警员不为所动，反警告对方贪污属违法，2人被警告后仍执意给钱，最终，警员将2人逮捕归案。

他说，嫌犯被带返威中警察总部进行尿检，皆对吗啡毒品呈阳性反应。他说，2名嫌犯皆来自吉打华玲，分别为29岁及32岁，职业为劳工。

警方在此案中起获56.55克市价约1372令吉海洛因。此案在1952年危险毒品法令第39B及15(1)(a)条文下调查。

聂罗斯受询时说，警方也会将2人移交反贪会，调查贿赂警员一事。