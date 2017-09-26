最新天眼看透行人 年龄性别衣着一览无遗 国际新闻

（北京26日综合电）中国闭路电视监控镜头（俗称“天眼”）无处不在，官媒日前播出电视节目披露，为维持治安、打击犯罪，中国已建成世界上最大的监控网，监控镜头超过2000万个，并称之为“中国天网”。而网络亦曝光最新监控系统，可实时检测道路上车辆的种类、行驶方向，甚至可拍到驾驶者的容貌，以及行人的年龄、性别、衣着等，令民众行踪或所作所为几乎一览无遗。

中国社交网络近日广泛流传一段长约9秒的监控片段，与以往监控不同的是，这段监控片段可实时区分出机动车、非机动车和行人，能准确识别出机动车和非机动车的种类，还可预测车辆行驶的路线，甚至拍下司机的容貌，以及行人的年龄、性别、穿着等讯息。片段更提到，“天网工程”已在中国全面普及，且水平位居世界前列。

中国引述专家表示，该段监控可能是最新研制的实时行人检测识别系统，是“中国天网”工程的重要组成部分。该系统可与行人跟踪、行人识别等技术结合，应用于智能视频监控、人体行为分析和智能交通等领域。

此外，中国官媒上周六（23日）播出纪录片《辉煌中国》第5集，讨论社会治安，指内地已建成世界上最大的视频监控网，监控镜头超过2000万个，可利用大数据及人工智慧进行警务预测，这项重大工程被称作“中国天网”，是守护社会治安的眼睛。其中“天网”人脸识别功能，能在一秒内与公安部通缉犯数据库内数十万数据进行比对，如发现逃犯，警报系统会立即响起，同时显示通缉犯的资料、照片等。

“天网”曝光后引发舆论关注，有网民质疑“天网”有侵犯隐私之嫌，“一个贪官都识别不了，有什么用”、“能拍到人贩子找到失踪的儿童妇女吗”。另有人认为，“关键时刻甚么都找不到”，甚至质疑“天网”是要掌握人民一举一动。不过也有网民赞叹监控技术先进，“这下可真的是天网恢恢、疏而不漏”。