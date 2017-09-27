redONE全新预付配套 每月50元获20.5GB上网数据 市场动态

（蒲种讯） redONE Network Sdn.Bhd.重新推介其全新预付配套，这个提升配套可让现有用户享有更多数据，即每月只需50令吉就可获得高达20.5GB的上网数据，这对用户来说无疑是一大喜讯。

redONE首席销售长郑明傅表示，该公司通过提升预付配套，给予更大的网络数据及快速上网服务，以让用户享有最佳的数码体验。无论是更多的通话或互联网分配，这全新的预付配套都一一覆盖了。无论是更多的通话或上网数据，这全都在redONE全新的预付配套。

此全新预付配套只售10令吉，启动之后，用户将自动获得1.5GB一次性启动奖励上网数据，有效期为30天。SIM卡还预先储值预装了6令吉通话时间，用户可用于拨打电话或购买额外上网数据。此外，只要他们的SIM卡有效，每月免费的1.5GB上网数据将被存入预付配套中。

此预付配套最大优势在于所有redONE预付配套用户之间可享有无限量免费通话，即使没有余额存额也可互相使用免费通话。此外，redONE还通过每次充值重新加额提供免费的4G LTE上网数据，从而增强了全新预付配套功能。

从最低10令吉的充值重新加额，redONE预付配套用户将可获得1GB的4G LTE数据。20令吉充值重新加额，可获得4GB的4G LTE数据。重新加额充值30令吉、40令吉或50令吉，则可获得9GB的4G LTE数据。

一旦奖励上网数据赠品全部用完，用户可以将有机会再次利用电话余额来购买上网数据并恢复网络连接额外的数据充值恢复互联网连接。他们可以购买3令吉（1GB）的每日上网数据或10令吉（2GB）的每周上网数据。为了优化他们的上网数据使用，用户还可选择30令吉（5GB）或50令吉（10GB）的每月上网数据。

郑明傅还分享了如何获得20.5GB的上网数据，每月只需缴付50令吉。也和大家分享如何在每月只需缴付50令吉下获得20.5GB数据：“首先，用户必须购买我们的预付配套才能获得免费的1.5GB上网数据。接着，他们只需重新充值加额50令吉，以自动获取9GB的4G LTE上网数据。这50令吉可当作购买上网数据的充值用途，购买50令吉的每月上网数据，以获得额外10GB的4G LTE上网数据。换句话说，总共有20.5GB的上网数据供用订户使用，就是这么简单。使用步骤非常简易。”