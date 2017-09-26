谢金燕明星脸跨越3世代 颜质突变撞美凤ELVA 娱乐新闻

(台北26日讯)42岁“电音女神”谢金燕（姐姐）担任《VOGUE》时尚杂志客座编辑，日前赴米兰出席春夏时装周活动，她一身时尚新装，但大家更瞩目的是她的脸庞，3个不同造型竟分别撞脸萧亚轩（ELVA）、陈美凤和李冰冰，就连台湾媒体摄影师乍看也将她误认为中国女星。有时尚编辑批她“失去自我”，经纪人球球说：“姐姐永远是姐姐，独一无二！不须去满足别人心中设定的姐姐！那才叫失去自我。”

谢金燕创闽南语歌手先河，挺进米兰时尚最前线，却因“变脸”疑云而失焦。她日前在新加坡戴眼镜登台演出，网友惊呼“好像美凤姊”，到了米兰又变萧亚轩、李冰冰，甚至还有网友说像许维恩、刘乔安。不愿具名的医美医生接受《苹果》访问指出，根据谢金燕过去和最近的照片判断，“应以‘桃心脸’做设计，太阳穴、额头、下巴填充饱满，山根变高、鼻尖微翘，腮帮子变小”。

但经纪人球球反驳：“没做什么设计，太阳穴、额头、下巴填充饱满、山根变高、鼻尖微翘，腮帮子变小都没做！唯一的是车祸时受的脸部跨越鼻梁伤口，一辈子的伤痕、一辈子得为它牵动神经！谢谢大家关心，姐姐会跟这伤痛共体共荣一生一世。”并强调：“谢谢大家关心，会更努力！让大家看到更多不同的谢金燕。” #（取自台湾苹果日报）