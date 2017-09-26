马电讯即起至年杪 逾5000地点免费Wi-Fi 国内新闻

（吉隆坡25日讯）首相拿督斯里纳吉宣佈，马电讯公司（TM）将从即日起，在全马5000多个地点提供免费的无线网络（Wi-Fi），直到今年12月31日。

纳吉是出席“马电讯与首相共聚”及为马电讯推介一款名为“i-foundit”的应用程序活动上，宣佈这项消息。

他指出，马电讯从今天起为大马人民提供福利，为全马5000多个地点提供免费的Wi-Fi，直到今年杪。

“马电讯首席执行员拿督斯里沙查理说，会免费到今年尾，明年则要给钱，但费用便宜，收费跟使用公厕无异，只有一点点的收费。”

“i-foundit”的应用程序可让大马人，通过马电讯在全国5800个地点，提供的wifi@unifi连接网络。

目前wifi@unifi提供免费试用，直到今年12月31日，从明年起则收费每小时10仙。

出席活动的包括通讯与多媒体部长拿督斯里沙烈赛益、通讯与多媒体委员会主席丹斯里哈林莎菲益以及国库控股董事经理丹斯里阿兹曼莫达等。

另一方面，纳吉表示，国人必须对国家能够成为发达国家有信心，并像家人一样的团结。

“大马的进步发展不能只依靠政府，这是大马人民的斗争，政府可以带领大家朝着成功的方向，但我们需要所有大马人的支持。”

纳吉也提到，最近其美国华盛顿之行是为了向美国证明，大马如今已是一个成功的国家。

他说，美国总统特朗普邀请大马官访，是因为大马已经成为了世界上最具有竞争力的经济体之一。

“看看如今的这些指标，我们已可以被认可为一个成功的国家，我们成长非常显着。这也是为什么我会被特朗普邀请到白宫，我是代表一个成功的国家，我不是去哪裡要求贷款。”

他促请人民，不要胡乱听信一些人言论，那些人是为了要混淆人民，让人民愤怒。

“现在无论任何时候去到麦加，都是大马人，他们到那裡购物，难道这是一个失败国家或破产国的迹象吗？”#